В Днепре запускают Dnipro City Express: расписание движения и стоимость билетов

20 декабря АО "Укрзализныця" дает старт новому проекту городской мобильности в очередном регионе и запускает систему Dnipro City Express в Днепре.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Как и в Киеве, City Express в Днепре предназначен для того, чтобы объединить максимально удобное сочетание с использованием обновленного и современного подвижного состава большой город с его пригородами и городами-сателлитами", - говорится в сообщении.

На первом этапе проекта Dnipro City Express будет курсировать по маршруту Днепр - Каменское и останавливаться на станциях Горяиново, Деевка, Сухачевка и Запорожье-Каменское.

Отмечается, что поезда будут отправляться из Днепра в 5:14 (кроме выходных), 6:20, 10:00, 11:30 (кроме выходных), 15:40, 17:10 (кроме выходных), 19:10.

Обратно, с Каменского, поезда будут отправляться в 6:14 (кроме выходных), 9:00, 11:26, 12:42 (кроме выходных), 16:41, 19:12 (кроме выходных), 20:14.

Как сообщают в УЗ, время в пути по обоим направлениям от начальной до конечной станции составит примерно 40 минут, а стоимость — от 12 до 18 гривен.

"На маршруте будут курсировать восстановленные на мощностях Укрзализныци электропоезда серии ЭПЛ2Т. Они оснащены пандусами, местами для проезда людей с инвалидностью и инклюзивными туалетами, навигацией со шрифтом Брайля, местами для велосипедов, а еще - портами Type-C и USB для зарядки гаджетов подчеркнули в УЗ.

Там добавили, что билеты на поезда уже доступны в чат-боте Укрзализныци.

Отметим, "Укрзализныця" намерена реконструировать 60 железнодорожных платформ в Киеве и Киевской области в рамках создания сети пригородного сообщения Kyiv City Express