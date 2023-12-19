У Дніпрі запускають Dnipro City Express: розклад руху та вартість квитків

20 грудня АТ “Укрзалізниця” дає старт новому проекту міської мобільності в черговому регіоні і запускає систему Dnipro City Express в Дніпрі.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Як і в Києві, City Express в Дніпрі призначений для того, щоб поєднати максимально зручним сполученням з використанням оновленого та сучасного рухомого складу велике місто з його передмістям та містами-сателітами", - йдеться у повідомленні.

На першому етапі проєкту Dnipro City Express курсуватиме за маршрутом Дніпро — Камʼянське та зупинятиметься на станціях Горяїнове, Діївка, Сухачівка та Запоріжжя-Камʼянське.

Зазначається, що поїзди відправлятимуться з Дніпра о 5:14 (крім вихідних), 6:20, 10:00, 11:30 (крім вихідних), 15:40, 17:10 (крім вихідних), 19:10.

Зворотно, з Камʼянського, поїзди відправлятимуться о 6:14 (крім вихідних), 9:00, 11:26, 12:42 (крім вихідних), 16:41, 19:12 (крім вихідних), 20:14.

Як повідомляють в УЗ, час в дорозі в обох напрямках від початкової до кінцевої станції складе приблизно 40 хвилин, а вартість — від 12 до 18 гривень.

"На маршруті курсуватимуть відновлені на потужностях Укрзалізниці електропоїзди серії ЕПЛ2Т. Вони оснащені пандусами, місцями для проїзду людей з інвалідністю та інклюзивні вбиральні, навігацією з шрифтом Брайля, місцями для велосипедів, а ще — портами Type-C та USB для зарядки гаджетів", - підкреслили в УЗ.

Там додали, що квитки на поїзди вже доступні в чат-боті Укрзалізниці.

Зауважимо, "Укрзалізниця" має намір реконструювати 60 залізничних платформ у Києві та Київській області в рамках створення мережі приміського сполучення Kyiv City Express