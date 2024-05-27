Львовский вокзал будет безбарьерным: "Укрзализныця" объявила о начале консультаций

АО "Укрзализныця" объявило о начале консультаций по началу проектирования реконструкции Львовского железнодорожного вокзала, чтобы сделать его безбарьерным.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Укрзализныця приглашает проектные и архитектурные организации на открытую встречу по началу проектирования реконструкции львовского железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году "Укрзализныця" начала реализацию программы "Безбарьерная железная дорога". Львовский вокзал является одним из приоритетных объектов обеспечения безбарьерности для пассажиров, в том числе для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

"Это особенно важно сейчас, когда Львов стал одним из ключевых медицинских хабов страны. Ежедневно по железной дороге во Львов прибывают раненые военные и ветераны, что делает необходимым проектирование высоких перронов", - отмечают в компании.

Проект предусматривает разработку документации по перестройке высоких перронов и размещению лифтов для беспрепятственного доступа к поездам и комнатам отдыха, реставрации тоннелей вокзала и т.д.

Предварительная регистрация продлится до 30 мая и является обязательной по ссылке.

Напомним, в начале апреля рядом со львовским железнодорожным вокзалом заработал полностью автоматизированный круглосуточный паркинг. Оплата парковки на нем возможна через паркоматы картой или наличными.

Добавим, что "Укрзализныця" утвердила выделение более 2,7 миллиарда гривен в 2024 году на развитие пассажирского хозяйства и улучшение клиентского сервиса.

Фото: ua.depositphotos.com