В Украине больше не "арендуют" трудовые книжки людей с инвалидностью для отчетности - Конфедерация работодателей

В Украине исчезла практика "аренды" трудовых книжек людей с инвалидностью, которую использовали для "выполнения" законодательного норматива по трудоустройству (в компаниях 4% персонала должны составлять рабочие с инвалидностью). Об этом сообщила пресс-служба Конфедерации работодателей Украины.

По словам президента Конфедерации Алексея Мирошниченко, государство пытается отслеживать фиктивное трудоустройство и не учитывать его при оценке выполнения норматива.

В то же время, отмечается, что большинство предприятий заинтересованы в приеме на работу людей с инвалидностью и реальном выполнении норматива. Однако такие работодатели не могут заполнить вакансии из-за отсутствия системы профессиональной подготовки, нормативных ограничений и непонимания медкомиссиями (МСЭК) реальных возможностей трудоустройства.

“Если до получения инвалидности человек работал на производстве, а после травмирования МСЭК установил ограничение “работа на дому”, то вернуть такого человека на работу на производство работодатель не имеет права, хотя физически человек может выполнять облегченную работу. Из-за отсутствия у МСЭК понимания реальных возможностей людей работать после инвалидизации и работодателей трудоустроить его, человек с грифом "работа дома" обречен быть безработным и годами жить на помощь от государства", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Украине нет системы профессиональной подготовки людей с инвалидностью. По мнению Мирошниченко, теоретически учебой могли бы заниматься Государственная служба занятости или сами работодатели. Однако на практике возможности службы ограничены, а работодатели не могут заниматься профессиональной подготовкой из-за необходимости лицензирования образовательных программ.

Трудоустройство людей с инвалидностью

В сообщении указано, что в Украине живут 2,7 миллиона человек с инвалидностью, в частности 2,56 миллиона – люди трудоспособного возраста. В то же время работают только 448 тысяч человек, то есть уровень нетрудоустроенности в этой группе достигает 85% против 18% в среднем по стране.

Кардинально иная ситуация в странах, входящих в глобальную сеть по трудоустройству людей с инвалидностью: уровень трудоустройства рабочих с инвалидностью в США достигает 23%, во Франции – 44%, в Великобритании – 53%. В январе Украина также присоединилась к Глобальной сети "Бизнес и люди с инвалидностью".

Кроме того, в декабре прошлого года стало известно, что Кабинет министров Украины выделят 7 миллиардов гривен на реализацию активных программ занятости населения, которые будут направлены на поддержку около 200 тысяч украинцев с инвалидностью. Среди программ обещали такие, как грантовая поддержка предпринимательства, обучение и переобучение, компенсации работодателям за трудоустройство уязвимых категорий, а также инклюзивное обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью.

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