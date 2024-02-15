Работодатели, оборудовавшие рабочие места для сотрудников с инвалидностью, смогут получить компенсацию через "Дію"

Работодатели, которые адаптировали рабочие места для работников с инвалидностью, теперь могут получить возмещение расходов от государства через электронный портал "Дія". С начала запуска программы более 100 работодателей воспользовались этой возможностью, получив компенсации на общую сумму почти 7 млн. грн.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Эта инициатива является частью программы, запущенной в августе прошлого года, направленной на содействие интеграции людей с инвалидностью в рабочее пространство, обеспечивая им необходимые условия труда.

По словам первого вице-премьера - министр экономики Украины Юлии Свириденко, программа позволяет работодателям приобрести специализированное оборудование и мебель для обеспечения комфортных условий труда, а государство покрывает их стоимость.

Размер компенсации зависит от группы инвалидности работника и может достигать 106,5 тыс. грн для лиц с 1 группой инвалидности и до 71 тыс. грн для лиц с 2 группой.

Для получения компенсации через действие, работодателям необходимо авторизироваться на портале с помощью КЭП, заполнить и подать заявление со всеми необходимыми документами и указать реквизиты для перевода средств. Решение о возмещении принимается в течение 13 рабочих дней, а в случае одобрения средства переводятся в течение 5 рабочих дней.

Работодатели также могут подавать заявки через региональные центры занятости в бумажной или электронной форме. Программа реализуется Министерством экономики и Министерством цифровой трансформации в сотрудничестве с Государственной службой занятости.

Кабинет министров на заседании 22 августа утвердил порядок предоставления работодателям компенсации фактических расходов за обустройство рабочих мест трудоустроенных лиц с инвалидностью.

В свою очередь, как уточняют в Министерстве экономики, в рамках программы за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью I группы будет выплачиваться компенсация в размере до 100,5 тысяч гривен (15 минимальных зарплат), а II группы – до 67 тысяч гривен (10 минимальных зарплат).

Напомним также, что в апреле Кабмин утвердил порядок компенсации работодателям части расходов, связанных с уплатой единого соцвзноса за трудоустроенные на вновь созданные рабочие места.

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