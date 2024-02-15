ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2023
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Бизнес
Дата публикации

Работодатели, оборудовавшие рабочие места для сотрудников с инвалидностью, смогут получить компенсацию через "Дію"

Работодатели, оборудовавшие рабочие места для сотрудников с инвалидностью, смогут получить компенсацию через "Дію"
Иллюстрация: ua.depositphotos.com

Работодатели, которые адаптировали рабочие места для работников с инвалидностью, теперь могут получить возмещение расходов от государства через электронный портал "Дія". С начала запуска программы более 100 работодателей воспользовались этой возможностью, получив компенсации на общую сумму почти 7 млн. грн.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Эта инициатива является частью программы, запущенной в августе прошлого года, направленной на содействие интеграции людей с инвалидностью в рабочее пространство, обеспечивая им необходимые условия труда.

По словам первого вице-премьера - министр экономики Украины Юлии Свириденко, программа позволяет работодателям приобрести специализированное оборудование и мебель для обеспечения комфортных условий труда, а государство покрывает их стоимость.

Размер компенсации зависит от группы инвалидности работника и может достигать 106,5 тыс. грн для лиц с 1 группой инвалидности и до 71 тыс. грн для лиц с 2 группой.

Для получения компенсации через действие, работодателям необходимо авторизироваться на портале с помощью КЭП, заполнить и подать заявление со всеми необходимыми документами и указать реквизиты для перевода средств. Решение о возмещении принимается в течение 13 рабочих дней, а в случае одобрения средства переводятся в течение 5 рабочих дней.

Работодатели также могут подавать заявки через региональные центры занятости в бумажной или электронной форме. Программа реализуется Министерством экономики и Министерством цифровой трансформации в сотрудничестве с Государственной службой занятости.

Кабинет министров на заседании 22 августа утвердил порядок предоставления работодателям компенсации фактических расходов за обустройство рабочих мест трудоустроенных лиц с инвалидностью.

В свою очередь, как уточняют в Министерстве экономики, в рамках программы за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью I группы будет выплачиваться компенсация в размере до 100,5 тысяч гривен (15 минимальных зарплат), а II группы – до 67 тысяч гривен (10 минимальных зарплат).

Напомним также, что в апреле Кабмин утвердил порядок компенсации работодателям части расходов, связанных с уплатой единого соцвзноса за трудоустроенные  на вновь созданные рабочие места.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко