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Бизнес
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Условия должны быть равными для всех: вызовы, с которыми сталкиваются ветераны и люди с инвалидностью во время трудоустройства

инклюзивность, безбарьерность, работа, ветераны, бизнес, инвалидность
Военный, ветеран, ведущий шоу "Отвал ног или ALL инклюзив", писатель Александр Терен во время своего выступления на форуме "Предпринимательство без барьеров: диалог государства, бизнеса и общественности". Фото: Delo.ua

14 мая 2024 года около 200 гостей собрались в Буче на образовательном форуме "Предпринимательство без барьеров: диалог государства, бизнеса и общественности", чтобы обсудить создание возможностей для ведения безбарьерного предпринимательства в Украине, в частности через внедрение профильных правительственных программ, направленных на трудоустройство ветеранов, людей с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц. Delo.ua рассказывает, какие вызовы стоят перед государством, бизнесом и обществом в вопросах безбарьерности и инклюзивности.

В 2016 году Александр Папировый сразу после окончания учебы в университете добровольно ушел в армию. После окончания контракта в 2021 году он уволился со службы, вернувшись в гражданскую жизнь, начал искать работу. Поиски работы продолжались около четырех месяцев, после чего Александр обратился в центр занятости, чтобы специалисты службы помогли ему. Время от времени Александру предлагали пройти собеседования в разных компаниях по специальности агронома или на похожую профессию. В результате нашлась компания, предлагавшая работу помощником агронома с заработной платой в размере 8 000 грн/мес.

Фото 2 — Условия должны быть равными для всех: вызовы, с которыми сталкиваются ветераны и люди с инвалидностью во время трудоустройства
Трудоустройство – это ответственность каждого к любому человеку. Фото: Delo.ua

"Я обратился в центр занятости за помощью с поиском работы. Тогда центр мне платил 10 000 грн/мес, а организация, где было свободное место, предложила зарплату в размере 8 000 грн/мес, что является очень низким заработком, когда центр платил немного больше. В результате почти полгода, когда я был на учете в центре занятости, адекватных предложений по работе не было", - говорит ветеран.

Он добавил, что даже дополнительные тренинги по повышению квалификации не повлияли на трудоустройство со средним окладом.

"Я готов учиться и работать, но мне нужна зарплата, чтобы закрывать хотя бы базовые потребности, чтобы заплатить за квартиру, купить еду и какую-то одежду", - подчеркнул Александр.

В результате ветеран нашел работу благодаря знакомым, но затем началась полномасштабная война, из-за которой он снова пошел в армию. Ветеран резюмировал, что многие военные и ветераны хотят понимать, что их ждет по возвращении в гражданскую жизнь, в частности какие льготы и услуги будут предоставляться, куда трудоустроиться и какая работа ему может подойти. Ведь многие ветераны не понимают куда трудоустроиться после службы и какие навыки нужно иметь

Он добавил, что условия на предприятиях должны быть для всех, в частности, для ветеранов и лиц с инвалидностью. В то же время, важно, чтобы коллектив воспринимал ветерана, ведь иногда гражданские не делают этого, что затрудняет работу ветерана в коллективе.

Создание рабочих мест для ветеранов и людей с инвалидностью на низком уровне 

Так, пока только пятая часть предпринимателей в Украине создала рабочие места для участников боевых действий. При этом, исследование OLX и EBA показало, что только у 27% работодателей, участвовавших в опросе, работают участники боевых действий (УБД) и у 32% - лица с инвалидностью. При этом большинство работодателей декларируют, что не сталкиваются с проблемами при трудоустройстве инклюзивных групп населения.

В то же время 37% компаний заявили, что в государстве отсутствуют специализированные курсы для работодателей по работе с участниками боевых действий, 40% не имеют программ или ресурсов для внедрения программ по психосоциальной поддержке, а 30% не имеют барьеров по трудоустройству ветеранов. Кроме того, 54% работодателей заявили о недостаточности адаптированных рабочих пространств и инфраструктуры для людей с инвалидностью, которых в Украине насчитывается около 3 млн человек.

Относительно соискателей, 40% заявили, что встречались с проблемами при трудоустройстве из-за наличия инвалидности, а также 13% участников боевых отметили, что тоже имели проблемы при трудоустройстве.

Как отметил военный, ветеран, ведущий шоу "Отвал ног или ALL инклюзив", писатель Александр Терен, бизнес должен предоставлять приоритет трудоустройству ветеранов. В то же время не все ветераны хотят работать в организациях именно потому, что ветеранов выделят среди других, из-за чего им не комфортно работать в такой среде.

Фото 3 — Условия должны быть равными для всех: вызовы, с которыми сталкиваются ветераны и люди с инвалидностью во время трудоустройства
Военный, ветеран, ведущий шоу "Отвал ног или ALL инклюзив", писатель Александр Терен. Фото: Delo.ua

Терен добавил, что ветеранов не надо жалеть, а дать возможность учиться и работать. Если бизнес не будет создаваться места для ветеранов - ветераны сами создадут их, подчеркнул Александр. 

Он выделил типичные ошибки в сотрудничестве бизнеса с ветеранами, в частности, бизнес не обустраивает рабочие места для ветеранов и лиц с инвалидностью, а также организации не общаются с ветеранами и не знают, как их трудоустраивать.

"Государство на третий год только начало заниматься ветеранской политикой. Поэтому некоторым ветеранам приходится мигрировать в другие страны, чтобы заработать на жизнь", - подчеркнул он.

Как нанимать на работу ветеранов и людей с инвалидностью

По данным OLX, чтобы нанимать ветеранов на работу нужно:

Как работодателей стимулировать трудоустраивать лиц с инвалидностью и какова должна быть роль государства:

  • введение социальной рекламы: трудоустрой лицо с инвалидностью, или человека пенсионного возраста, чтобы у украинцев проснулось сочувствие, а не озлобленность в отношении таких людей;
  • государство должно платить достойные деньги лицам с инвалидностью, чтобы он или оно могли нормально прожить. А уж захочет ли он или она после этого работать, то их дело;
  • стимул работодателей может быть неуместен, ведь трудоустройство – это ответственность каждого к любому человеку.
Фото 4 — Условия должны быть равными для всех: вызовы, с которыми сталкиваются ветераны и люди с инвалидностью во время трудоустройства
В городе Буча в Киевской области состоялся форум "Предпринимательство без барьеров: диалог государства, бизнеса и общественности". Фото: Delo.ua

Кроме того, работодателям важно сделать такие базовые вещи, как:

  1. Сделать равные условия для всех людей на работе, в том числе для ветеранов и лиц с инвалидностью.
  2. Помочь сотрудникам и ветеранам сотрудничать друг с другом на рабочем месте, ведь есть случаи, когда гражданским некомфортно работать с ветераном, и наоборот. Поэтому одной адаптации ветеранов на рабочем месте недостаточно.
  3. Создавать вакансии для ветеранов, которые будут подходить участнику боевых действий. Для примера: имевший тяжелые ранения ветеран не сможет работать на некоторых должностях из-за ухудшения здоровья.
  4. Сделать для ветерана и человека с инвалидностью гибкий график работы.
  5. Создать безбарьерную рабочую среду для ветерана и человека с инвалидностью. А бизнес, не имеющий свободных денег на обустройство рабочего места или улучшение инфраструктуры, может привлечь грантовые деньги.

Архитектор и основатель архитектурного бюро Savytskyy Марко Савицкий отметил, что бизнесу нужно начать делать свои рабочие пространства инклюзивными и тогда на практике будет понятно, что работает, а что нет. Он добавил, что существует три основных понятия в проектировании: универсальный дизайн, специализированный дизайн и умное проектирование.

"Во всем цивилизованном мире используют универсальный дизайн, который подходит для людей с разными потребностями и для тех, кто их не имеет", - говорит Марко.

В итоге спикеры также отмечали, что достойные условия для работы и жизни ветеранов и лиц с инвалидностью необходимо создавать работодателю совместно с государством и обществом. Также необходимо доносить всю имеющуюся информацию о работе для таких людей, грантовых программах для запуска своего дела и создавать различные инициативы для них, в частности, в общинах, где информирование происходит хуже, чем в крупных городах Украины.