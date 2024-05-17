Условия должны быть равными для всех: вызовы, с которыми сталкиваются ветераны и люди с инвалидностью во время трудоустройства

14 мая 2024 года около 200 гостей собрались в Буче на образовательном форуме "Предпринимательство без барьеров: диалог государства, бизнеса и общественности", чтобы обсудить создание возможностей для ведения безбарьерного предпринимательства в Украине, в частности через внедрение профильных правительственных программ, направленных на трудоустройство ветеранов, людей с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц. Delo.ua рассказывает, какие вызовы стоят перед государством, бизнесом и обществом в вопросах безбарьерности и инклюзивности.

В 2016 году Александр Папировый сразу после окончания учебы в университете добровольно ушел в армию. После окончания контракта в 2021 году он уволился со службы, вернувшись в гражданскую жизнь, начал искать работу. Поиски работы продолжались около четырех месяцев, после чего Александр обратился в центр занятости, чтобы специалисты службы помогли ему. Время от времени Александру предлагали пройти собеседования в разных компаниях по специальности агронома или на похожую профессию. В результате нашлась компания, предлагавшая работу помощником агронома с заработной платой в размере 8 000 грн/мес.

Трудоустройство – это ответственность каждого к любому человеку. Фото: Delo.ua

"Я обратился в центр занятости за помощью с поиском работы. Тогда центр мне платил 10 000 грн/мес, а организация, где было свободное место, предложила зарплату в размере 8 000 грн/мес, что является очень низким заработком, когда центр платил немного больше. В результате почти полгода, когда я был на учете в центре занятости, адекватных предложений по работе не было", - говорит ветеран.

Он добавил, что даже дополнительные тренинги по повышению квалификации не повлияли на трудоустройство со средним окладом.

"Я готов учиться и работать, но мне нужна зарплата, чтобы закрывать хотя бы базовые потребности, чтобы заплатить за квартиру, купить еду и какую-то одежду", - подчеркнул Александр.

В результате ветеран нашел работу благодаря знакомым, но затем началась полномасштабная война, из-за которой он снова пошел в армию. Ветеран резюмировал, что многие военные и ветераны хотят понимать, что их ждет по возвращении в гражданскую жизнь, в частности какие льготы и услуги будут предоставляться, куда трудоустроиться и какая работа ему может подойти. Ведь многие ветераны не понимают куда трудоустроиться после службы и какие навыки нужно иметь.

Он добавил, что условия на предприятиях должны быть для всех, в частности, для ветеранов и лиц с инвалидностью. В то же время, важно, чтобы коллектив воспринимал ветерана, ведь иногда гражданские не делают этого, что затрудняет работу ветерана в коллективе.

Создание рабочих мест для ветеранов и людей с инвалидностью на низком уровне

Так, пока только пятая часть предпринимателей в Украине создала рабочие места для участников боевых действий. При этом, исследование OLX и EBA показало, что только у 27% работодателей, участвовавших в опросе, работают участники боевых действий (УБД) и у 32% - лица с инвалидностью. При этом большинство работодателей декларируют, что не сталкиваются с проблемами при трудоустройстве инклюзивных групп населения.

В то же время 37% компаний заявили, что в государстве отсутствуют специализированные курсы для работодателей по работе с участниками боевых действий, 40% не имеют программ или ресурсов для внедрения программ по психосоциальной поддержке, а 30% не имеют барьеров по трудоустройству ветеранов. Кроме того, 54% работодателей заявили о недостаточности адаптированных рабочих пространств и инфраструктуры для людей с инвалидностью, которых в Украине насчитывается около 3 млн человек.

Относительно соискателей, 40% заявили, что встречались с проблемами при трудоустройстве из-за наличия инвалидности, а также 13% участников боевых отметили, что тоже имели проблемы при трудоустройстве.

Как отметил военный, ветеран, ведущий шоу "Отвал ног или ALL инклюзив", писатель Александр Терен, бизнес должен предоставлять приоритет трудоустройству ветеранов. В то же время не все ветераны хотят работать в организациях именно потому, что ветеранов выделят среди других, из-за чего им не комфортно работать в такой среде.

Военный, ветеран, ведущий шоу "Отвал ног или ALL инклюзив", писатель Александр Терен. Фото: Delo.ua

Терен добавил, что ветеранов не надо жалеть, а дать возможность учиться и работать. Если бизнес не будет создаваться места для ветеранов - ветераны сами создадут их, подчеркнул Александр.

Он выделил типичные ошибки в сотрудничестве бизнеса с ветеранами, в частности, бизнес не обустраивает рабочие места для ветеранов и лиц с инвалидностью, а также организации не общаются с ветеранами и не знают, как их трудоустраивать.

"Государство на третий год только начало заниматься ветеранской политикой. Поэтому некоторым ветеранам приходится мигрировать в другие страны, чтобы заработать на жизнь", - подчеркнул он.

Как нанимать на работу ветеранов и людей с инвалидностью

По данным OLX, чтобы нанимать ветеранов на работу нужно:

тренинги для бизнеса по трудоустройству участников боевых действий, лиц с инвалидностью и пожилых людей должны стать обязательными, как курсы вождения перед получением прав;

работодатель должен трудоустраивать ветеранов без стимуляций;

организовать трансфер в и с рабочего места;

отойти от модели негибкого графика работы с 9:00 до 18:00.

Как работодателей стимулировать трудоустраивать лиц с инвалидностью и какова должна быть роль государства:

введение социальной рекламы: трудоустрой лицо с инвалидностью, или человека пенсионного возраста, чтобы у украинцев проснулось сочувствие, а не озлобленность в отношении таких людей;

государство должно платить достойные деньги лицам с инвалидностью, чтобы он или оно могли нормально прожить. А уж захочет ли он или она после этого работать, то их дело;

стимул работодателей может быть неуместен, ведь трудоустройство – это ответственность каждого к любому человеку.

В городе Буча в Киевской области состоялся форум "Предпринимательство без барьеров: диалог государства, бизнеса и общественности". Фото: Delo.ua

Кроме того, работодателям важно сделать такие базовые вещи, как:

Сделать равные условия для всех людей на работе, в том числе для ветеранов и лиц с инвалидностью. Помочь сотрудникам и ветеранам сотрудничать друг с другом на рабочем месте, ведь есть случаи, когда гражданским некомфортно работать с ветераном, и наоборот. Поэтому одной адаптации ветеранов на рабочем месте недостаточно. Создавать вакансии для ветеранов, которые будут подходить участнику боевых действий. Для примера: имевший тяжелые ранения ветеран не сможет работать на некоторых должностях из-за ухудшения здоровья. Сделать для ветерана и человека с инвалидностью гибкий график работы. Создать безбарьерную рабочую среду для ветерана и человека с инвалидностью. А бизнес, не имеющий свободных денег на обустройство рабочего места или улучшение инфраструктуры, может привлечь грантовые деньги .

Архитектор и основатель архитектурного бюро Savytskyy Марко Савицкий отметил, что бизнесу нужно начать делать свои рабочие пространства инклюзивными и тогда на практике будет понятно, что работает, а что нет. Он добавил, что существует три основных понятия в проектировании: универсальный дизайн, специализированный дизайн и умное проектирование.

"Во всем цивилизованном мире используют универсальный дизайн, который подходит для людей с разными потребностями и для тех, кто их не имеет", - говорит Марко.

В итоге спикеры также отмечали, что достойные условия для работы и жизни ветеранов и лиц с инвалидностью необходимо создавать работодателю совместно с государством и обществом. Также необходимо доносить всю имеющуюся информацию о работе для таких людей, грантовых программах для запуска своего дела и создавать различные инициативы для них, в частности, в общинах, где информирование происходит хуже, чем в крупных городах Украины.