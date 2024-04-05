Не только цифровая грамотность и экспертиза: какие навыки помогут специалисту стать лучшим на рынке труда

В мире современного глобального бизнеса, характеризующегося постоянными изменениями и непредсказуемостью, ключевым условием успеха для офисных работников является не только владение базовыми навыками, но и умение эффективно адаптироваться к новым условиям и изменять свой подход в соответствии с потребностями рынка труда. Какие навыки работников для мировых и украинских работодателей на вес золота, читайте в материале Delo.ua.

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По мнению вице-президента LinkedIn Аниша Рамана, навыки работы с людьми будут все больше становиться центром индивидуального карьерного роста. Кроме того, сотрудничество между людьми будет все больше занимать центральное место для роста компании. Таким образом, руководители должны начать с ясного, сочувственного и эмпатического общения со своими командами.

Специалисты по развитию талантов и руководители могут помочь сотрудникам оставаться гибкими, продолжая помогать им развивать критически важные soft skills. Недавний опрос LinkedIn показал, что 9 из 10 руководителей компаний во всем мире согласны с тем, что soft skills важнее, чем когда-либо. Поэтому общение занимает первое место в списке самых популярных навыков 2024 года. В целом с 2015 года навыки для ролей изменились в среднем на 25%. Ожидается, что к 2030 году это число достигнет не менее 65%.

Также аналитики LinkedIn выделили "навык момента", спрос на который наиболее заметен по сравнению с прошлым: адаптивность. Это незаменимый навык, позволяющий командам и организациям сохранять стабильность и добиваться максимальной отдачи. И этот навык станет еще важнее по мере того, как темпы изменений будут только увеличиваться.

Адаптивность и гибкость имеют решающее значение для людей и организаций. Поскольку прогнозируется, что темпы изменений на мировом рынке труда будут расти, адаптивность поможет команде оставаться универсальной и собранной в условиях этих изменений.

Список базовых навыков, которые укрепят команду и помогут продвинуться по карьерной лестнице:

Общение. Эффективное общение между руководством компании и командой помогает объединять, мотивировать и вдохновлять сотрудников. Обслуживание клиентов. ИИ уже привел к переломным изменениям в сфере обслуживания клиентов, но есть аспекты этой функции, которые не могут и не должны быть автоматизированы.

Лидерство. Независимо от вашего положения в организационной структуре, лидерские качества по-прежнему имеют решающее значение для бизнеса.

Управление проектом. Лидеры и руководители проектов, которые могут держать всех на одной волне, пользуются большим спросом.

Управление. Управленческие навыки универсальны и долговечны, поэтому они не выйдут из моды в ближайшее время.

Аналитика. В мире, который становится все более управляемым данным, аналитика приобретает все большее значение.

Командная работа. Команды, хорошо работающие вместе, остаются адаптивными и слаженными и достигают ощутимых результатов.

Продажа. Основы продаж – построение отношений и привлечение клиентов – остаются важными в деловом мире.

Решение проблем. Применение критического мышления и стратегии для решения сложных проблем поможет командам процветать.

Исследование. Информации сейчас больше, чем когда-либо, и искусственный интеллект предоставляет людям совершенно новые способы доступа к информации и ее использованию. Люди, которые понимают, как использовать ИИ, будут иметь преимущество в течение нескольких лет. Когда сотрудники полностью поймут это, они смогут улучшить свою работу и продвинуться по карьерной лестнице.



Какие навыки востребованы в Украине

В 2024 году скорость и объем изменений в обществе и технологиях достигают рекордных показателей. Постоянное развитие навыков становится необходимостью для каждого человека, желающего успешно адаптироваться в этом мире быстрых изменений, говорит HR PM компании Redi Ирина Олейник.

Навыки, полученные сегодня, будут служить основой будущего успеха и уверенного пересечения вызовов, которые приносит с собой быстротечный мир 21 века. Ирина Олейник HR PM компании Redi

Эксперты рынка труда рассказали Delo.ua, какие навыки необходимы офисным работникам, чтобы команды и организации были успешными.

Способность к постоянному обучению

Мы живем в эпоху избытка информации и очень быстрого развития. Научиться находить нужную информацию и быстро обновлять свои знания – ключевое умение для успешной карьеры, говорит основательница и СЕО экосистемы *ZMIST и HR агентства 4TEAM, идейная вдохновительница и соучредительница IT Сluster Transcarpathia Жанна Капица.

Постоянное самосовершенствование и развитие навыков является базовым фактором успеха как в профессиональной карьере, так и в личной жизни. Этот процесс включает в себя постоянный рост и развитие как личностных, так и профессиональных навыков, чтобы быть готовыми к вызовам и возможностям, которые дает жизнь. Постоянное самосовершенствование помогает людям ставить перед собой новые цели и задачи, расширять свой кругозор, повышать свою эффективность и обеспечивать стабильное развитие как профессионалов, говорит HR PM компании Redi Ирина Олейник.

Важной частью этого процесса является постоянное изучение новых технологий, получение новых знаний и навыков, а также получение нового опыта. В результате, человек, сосредоточенный на постоянном самосовершенствовании, способный добиваться более высоких результатов в своей профессиональной деятельности, имеет больше возможностей для карьерного роста и личного удовольствия от работы.

В то же время эксперты подчеркивают, что не вся молодежь хочет учиться, и речь в первую очередь идет о soft skills.

Что у нас есть с сегодняшними выпускниками вузов? Это два года ковида плюс два года большой войны, и результат – низкие коммуникативные навыки, снижение навыков социальной адаптации работы в коллективах, инертность в профессиональном развитии. Эти навыки необходимо прививать именно через обучение. Алексей Сокол директор по управлению персоналом и административному обеспечению ГЛОБУС БАНКА

Цифровая грамотность и умение быстро осваивать новые технологии

Быстрые изменения в технологиях требуют от сотрудников постоянного обновления своих знаний и навыков. Новые инструменты, программы и подходы к работе появляются на рынке с быстротой молнии, и те, кто может быстро адаптироваться к ним, остаются впереди.

По словам HR PM компании Redi Ирины Олейник, компании ищут работников, которые могут быстро усваивать новые технологии, поскольку позволяет поддерживать высокий уровень производительности и эффективности. Те, кто быстро осваивают новые инструменты, могут быстрее адаптироваться к изменениям в рабочих процессах и эффективно внедрять новые технологии в рабочую среду.

Способность быстро осваивать новые технологии позволяет сотрудникам быть более гибкими и конкурентоспособными на рынке труда. Они могут скорее адаптироваться к новым требованиям и рыночным тенденциям, что позволяет им легче сохранять свою привлекательность для работодателей.

В цифровом мире умение работать с различными программами и платформами является критически важным. Знание цифровых инструментов, анализ данных и кибербезопасность станут ключевыми навыками в 2024 году.

Пребывая на ранней стадии начала эры ИИ, все мы задумываемся над ролью человека в будущем. Я точно знаю, что машины не смогут превзойти блестительность мнения профессионала, занимающегося любимым делом. Но верю в синергию и взаимодействие человека и ИИ. Жанна Капица основательница и СЕО экосистемы *ZMIST и HR агентства 4TEAM, идейная вдохновительница и соучредительница IT Сluster Transcarpathia

Адаптивность и кросс-функциональность

Люди, умеющие быстро адаптироваться к новым условиям и ситуациям, будут иметь преимущество на рынке труда. Мир проживает турбулентное время, когда нужно уметь вовремя реагировать на новые вызовы, решать кризисы, прогнозировать ситуации и быстро менять спектр задач.

Сейчас в мире, где технологии и рыночные условия изменяются со скоростью света, необходимо иметь возможность быстро реагировать на эти изменения. Гибкость позволяет сотрудникам адаптироваться к новым обстоятельствам, быстро изменять свой подход и стратегию работы, чтобы эффективно приспособиться к новым условиям.

Адаптивность позволяет сотрудникам быть более открытыми к новым идеям и инициативам. Открытость новых подходов и готовность попробовать что-то новое позволяет команде быстрее реагировать на вызовы и быстрее развиваться.

Кроме того, гибкость и адаптивность способствуют эффективному внедрению новых идей и инноваций в компании. Сотрудники с этими качествами готовы посмотреть старые подходы и принять новые, что позволяет организации быть более конкурентоспособной и инновационной на рынке.

Эксперт Алексей Сокол добавил, что речь идет об умении адаптироваться в быстро меняющемся мире, а не только в технологиях, но и в определенных менеджерских и управленческих нововведениях, с учетом сегодняшних реалий нашей страны.

Soft skills

Эмоциональный интеллект, коммуникация, сотрудничество и умение работать в команде – эти навыки чрезвычайно ценны сегодня и точно будут востребованы в будущем, подчеркивает Жанна Капица. Умение эффективно общаться с коллегами, клиентами и партнерами и разрешать конфликты станут ключевыми для успешной карьеры. В 2024 году требования к коммуникативным навыкам могут возрасти, поскольку работники все больше сотрудничают с виртуальными командами.

Умение работать не только на собственный результат, но и на результат компании. Осознание того, что "команда-звезда" в современном мире весит гораздо больше, чем "команда звезд". Именно командная работа сегодня позволяет выживать предприятиям в условиях войны, эффективно работать и платить налоги для обеспечения обороноспособности страны.

Креативность и инновационное мышление

Прокачка и совершенствование этих навыков может стать решающей для того, чтобы быть конкурентоспособной и успешной в будущем. Главное, не останавливаться совершенствовать свои навыки и учиться новым, потому что это ключ к достижению успеха в любой сфере.

В мире, где конкуренция постоянно растет, креативность становится ключевым элементом успеха. Способность мыслить необычно, приходить с новыми идеями и инновациями дозволит выделиться посреди остальных. Жанна Капица основательница и СЕО экосистемы *ZMIST и HR агентства 4TEAM, идейная вдохновительница и соучредительница IT Сluster Transcarpathia

А дополнительный инструмент – ключ, который поможет узнать себя глубже вы можете получить благодаря глубинной психодиагностике личности. Этот микс лучших мировых методик поможет выявить ваши индивидуальные способности, потенциал и таланты, развивая которые вы добьетесь еще большего успеха.

Креативность позволяет компаниям выделяться среди конкурентов путем создания уникальных продуктов, услуг или решений, отвечающих реальным потребностям рынка. Инновационные продукты или услуги могут привлекать новых клиентов и обеспечивать отличные конкурентные преимущества.

Также креативное мышление помогает решать сложные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются компании в процессе своего развития. Креативные подходы к решению проблем могут привести к нахождению непредсказуемых решений и эффективным стратегиям.

Инновации стимулируют развитие бизнеса, позволяя компаниям оставаться на шаг впереди своих конкурентов. Постоянный поиск новаторских идей и развитие новых технологий помогает компаниям адаптироваться к изменениям в рыночных условиях и удовлетворять растущие потребности клиентов. Кроме того, креативность и инновационное мышление создают атмосферу в компании, способствующую привлечению и удержанию талантливых сотрудников. Компании, которые отделяются своей способностью к инновациям и стимулируют креативность своих работников, обычно имеют конкурентное преимущество на рынке труда.

Эти навыки являются двигателями развития бизнеса, поскольку они способствуют поиску новых идей, подходов и решений, которые открывают новые возможности и способствуют достижению конкурентных преимуществ. Ирина Олейник HR PM компании Redi

Кроме того, эксперты отметили, что также важными и востребованными навыками являются:

Относительно опыта работы, самое главное, чтобы работник имел не только представление о сфере деятельности, но и был осведомлен о основных "технологических" процессах работы, имел опыт работы в практической области.

При ограниченном рынке труда этот фактор становится очень важным. Несмотря на то, что работодатели начали интенсивно вовлекать студентов в работу на неполное рабочее время, должна быть прочная основа опытных специалистов для передачи опыта. Алексей Сокол директор по управлению персоналом и административному обеспечению ГЛОБУС БАНКА

Таким образом, благодаря обучению и совершенствованию навыков человек сохраняет конкурентность на рынке труда и обеспечивает больше возможностей в карьерном росте. Кроме того, постоянное развитие помогает чувствовать себя уверенно и компетентно способным в любых жизненных ситуациях, повышая уровень удовлетворения от достижений и самореализации, резюмировала эксперт Ирина Олейник.