Украина на пороге эры искусственного интеллекта: каким будет регулирование

Искусственный интеллект не является чем-то из разряда научной фантастики и стремительно интегрируется в различные сферы жизни. В Украине активно развивается эта отрасль, о чем свидетельствуют такие инициативы как образовательный проект AI for Ukraine – одна из лучших некоммерческих программ развития ИТ-сферы. Существует также Экспертно-консультационный комитет по развитию искусственного интеллекта при Минцифре. Технология ИИ открывает огромные возможности для бизнеса, медицины, образования, однако несет и вызовы и риски, связанные с нравственными вопросами, безопасностью и правами человека. Так что вполне логично, что регулирование сферы искусственного интеллекта становится приоритетом для правительств ведущих государств.

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Украина также активно формирует подходы к упорядочению этой инновационной отрасли. В этой колонке я расскажу, чего ждать бизнесу и гражданам от государственного регулирования ИИ.

Выбор стратегии

Осенью 2023 года в Украине была принята Дорожная карта государственного регулирования сферы искусственного интеллекта. В ее основу легла концепция так называемого Bottom-Up подхода, предполагающая поэтапное движение от мягких инструментов к юридически обязательному законодательству.

Это решение стало результатом масштабных консультаций с представителями бизнеса, гражданского общества, учеными и специалистами. Такой подход позволяет обеспечить баланс интересов разных заинтересованных сторон на пути создания эффективной экосистемы искусственного интеллекта.

Таким образом, подход Bottom-Up действительно способен создать благоприятные условия для дальнейшего роста ИИ-индустрии в Украине при одновременном постепенном внедрении надлежащих механизмов регулирования и контроля потенциальных рисков.

Первые шаги: подготовка рекомендаций и кодексов

2024 станет временем подготовительной работы перед непосредственным внедрением законодательного регулирования. Ключевое внимание будет уделено подготовке общих и секторальных рекомендаций по ответственному использованию искусственного интеллекта.

Первые документы уже наработаны – речь идет о рекомендациях по применению ИИ в медиа, соблюдении прав человека и защите персональных данных. Следующим шагом станет публикация Белой книги с определением стратегии развития этой технологии в Украине. Белая книга – аналитический документ, в котором более подробно будет определена стратегия развития искусственного интеллекта и внедрение дорожной карты по регулированию искусственного интеллекта в Украине.

Важным элементом стратегии есть поддержка и развитие культуры сорегулирования и саморегулирования в сфере ИИ. Это включает в себя разработку кодексов добровольного поведения для бизнеса, что позволит компаниям демонстрировать внедрение передовых стандартов безопасности и этики использования ИИ . Такой подход способствует выработке доверия между гражданами и разработчиками ИИ, одновременно обеспечивая гибкость инноваций.

Культура саморегулирования является мировым опытом, которым может воспользоваться Украина, внедряя эффективное саморегулирование как важный элемент будущей экосистемы искусственного интеллекта . Примеры саморегулирования уже существуют в Украине в медиа-сфере, адвокатуре, туризме. Предполагается, что бизнес будет брать на себя ответственность за соблюдение добровольных кодексов поведения в этой сфере, рекомендаций, руководствуясь, прежде всего, репутационными соображениями.

Таким образом, рекомендации и кодексы добровольного поведения будут играть роль ориентира лучших практик ответственного внедрения инноваций до вступления в силу обязательного законодательства в этой сфере. Они помогут всем участникам искусственного интеллекта наработать нужный опыт, сформировать надлежащие практики и быть готовыми к будущему законодательству.

Тестирование и пилоты

Кроме подготовки " soft " регуляторных инструментов (рекомендаций и кодексов), в Украине будут работать над созданием среды для тестирования и апробации новых ИИ-решений. В частности, планируется открытие регуляторного сэндбокса для стартапов и инновационных компаний.

Также Украина присоединится к пилотному проекту HUDERIA по имплементации методики оценки рисков систем искусственного интеллекта. Такое тестовое внедрение позволит выработать механизмы управления угрозами до момента появления обязательного регулирования.

Таким образом, в 2024 году будет заложен надежный фундамент для будущей эффективной экосистемы искусственного интеллекта в Украине. Создание надлежащих механизмов тестирования и контроля рисков вместе с формированием культуры нравственного и ответственного поведения участников рынка позволит подготовиться к переходу на новый этап – законодательного регулирования отрасли.

Будущее законодательство: шаг за ЕС

Хотя внедрение законов по искусственному интеллекту в Украине еще впереди, уже сейчас известно, что государство будет двигаться в сторону евроинтеграции, а значит, имплементирование европейского AI Act. После того как этот важный регуляторный акт будет принят Европейским Союзом, в Украине начнется процесс его постепенной имплементации.

По планам, в течение 2024 года в Украине должен быть подготовлен первый проект закона на основе редакции AI Act , которая будет принята . Его разработка будет осуществляться с участием представителей бизнеса, экспертов и общественных организаций для учета интересов всех заинтересованных сторон.

После принятия этот законодательный акт не вступит в силу сразу в полном объеме. Начиная с 2026 года, предполагается постепенное введение в действие различных его компонентов и требований. Такой подход позволит участникам рынка адаптироваться к новым регуляторным требованиям без резких изменений правил игры. Постепенность станет залогом плавного перехода к эпохе искусственного интеллекта, предоставляя бизнесу время для подготовки, а государству возможность отслеживать практическую имплементацию норм.

Важным аспектом имплементации AI Act в Украине станет то, что украинские ИТ-компании автоматически будут комплаенс соответствующим регуляторным полем Европейского Союза , что существенно упростит для них вопрос выхода на европейский рынок .

Следовательно, европейская интеграция является неотъемлемой составляющей формирования надлежащей законодательной основы для эффективной экосистемы искусственного интеллекта в Украине. Шаг за шагом Украина будет имплементировать ведущие мировые подходы к регулированию этой сферы, обеспечивая баланс между безопасностью, развитием инноваций и экономическими интересами отечественного ИТ-сектора.

AI в военных технологиях

В то же время регулирование не коснется военного применения искусственного интеллекта из соображений национальной безопасности и обороны. Исключение сохранено не только в украинском подходе, но и в законодательстве других стран, таких как ЕС.

Специфика таких инновационных решений предполагает максимальную конфиденциальность и закрытость подробной информации об их архитектуре и принципах действия. Разглашение таких данных может представлять угрозу безопасности страны, поэтому на законодательном уровне сфера военного ИИ будет выведена из-под действия будущего регулирования.

Такой подход позволяет обеспечить баланс между защитой национальных интересов и построением прозрачной среды для развития и внедрения технологий искусственного интеллекта во всех гражданских сферах. Четкая линия между военными и другими направлениями применения ИИ поможет избежать лишней путаницы и вредных ограничений для инновационного бизнеса.

Сбалансированность и постепенность

Сбалансированность и постепенность являются ключевыми словами для понимания стратегии регулирования искусственного интеллекта, избранной Украиной. Она позволит эффективно сбалансировать сохранение стимулов для инновационного развития отрасли ИИ и минимизацию потенциальных рисков и угроз . На начальном этапе внедрение рекомендаций, кодексов поведения и пилотных проектов создаст благоприятную среду для развития культуры нравственного использования искусственного интеллекта, адаптации бизнеса к будущим требованиям и тестирования решений. Государство сможет отработать механизмы управления рисками, привлекая лучшие мировые практики. Ключевую роль играет широкое привлечение всех заинтересованных сторон для поиска баланса интересов и формирования надлежащего нормативного поля, гарантирующего безопасный технологический прогресс без ограничения инноваций. Такой комплексный подход повышает шансы успеха в развитии эффективной национальной экосистемы искусственного интеллекта.