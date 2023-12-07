Бизнес-аналитик – это специалист, который анализирует, изучает и оценивает бизнес-процессы организации с целью понимания их структуры, функционирования и потребностей.
Что делает бизнес-аналитик?
Целью бизнес-аналитика является обеспечение взаимопонимания между стейкхолдерами (заинтересованными сторонами), идентификация проблем и возможностей, а также разработка рекомендаций по улучшению бизнес-процессов и достижению стратегических целей компании, а именно:
- Сбором и анализом информации, которая улучшает ведение бизнеса и помогает добиваться стратегических целей.
- Создает модели для представления и анализа текущих и будущих бизнес-процессов.
- Определение и анализ проблем в организации.
- Разрабатывает бизнес-стратегию.
- Создает документацию, которая описывает бизнес-требования и рекомендации по решению проблем.
- Взаимодействие с разработчиками и другими отделами.
- Проверка реализации решений на соответствие бизнес-требованиям.
- Отслеживает и оценивает результаты принятых решений.
Какая зарплата у бизнес-аналитика?
Средняя зарплата бизнес-аналитика в Украине составляет от 35 000 грн/мес. Специалисты с опытом и успешными проектами могут зарабатывать намного больше, включая тех, кто владеет английским языком и может работать на внешние рынки.
Работать бизнес-аналитиком можно в офисе и дистанционно.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Плюсы и минусы в работе бизнес-аналитика?
|Плюсы
|Минусы
|Стратегическое значение для бизнеса.
|Большой объем работы с данными.
|Высокая заработная плата.
|Постоянное общение с клиентами. Однако не для всех людей это минус.
|Широкий спектр знаний и навыков.
|Длительные проекты.
|Карьерный рост.
|Постоянная нагрузка.
Как стать бизнес-аналитиком?
Работа бизнес-аналитиком требует комбинации образования, навыков и опыта. Бизнес-аналитику нужно постоянно учиться, сотрудничать с коллегами, чтобы получать больше знаний об их практике, посещать профессиональные мероприятия.
Где учиться на бизнес-аналитике?
Чтобы стать бизнес-аналитиком лучше учиться в ВУЗе или колледже, но сейчас в Украине есть и профессиональные курсы в частных школах, которые также дают возможность получить образование по профессии бизнес-аналитика.
Курсы "Бизнес-аналитика"
- Международная бизнес-школа Лаба.
- Genius Space.
- Платформа GoIT.
Какие навыки необходимы для работы аналитиком?
Поскольку профессия бизнес-аналитика включает анализ данных, понимание бизнес-процессов и принятие важных решений, этот специалист нужен иметь следующие навыки:
- Аналитические навыки, логическое и критическое мышление.
- Умение выявлять и разрешать проблемы.
- Навыки работы с большими объемами данных.
- Способность моделирования.
- Знание основ программирования и работы с базами данных (IT).
- Понимание бизнес-процессов и моделей.
- Способность определять и адаптировать стратегии в соответствии с бизнес-потребностями.
- Коммуникационные и организационные навыки.
- Способность к управлению проектами.
- Способность принимать важные решения на основе анализа данных и информации.
- Способность быстро учиться и адаптироваться к новым технологиям и методам анализа.
Эти навыки позволят стать важным игроком в бизнес-среде.