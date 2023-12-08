Бізнес-аналітик - це фахівець, який аналізує, вивчає та оцінює бізнес-процеси організації з метою розуміння їхньої структури, функціонування та потреб.
Що робить бізнес-аналітик?
Метою бізнес-аналітика є забезпечення взаєморозуміння між стейкхолдерами (зацікавленими сторонами), ідентифікація проблем та можливостей, а також розробка рекомендацій для поліпшення бізнес-процесів та досягнення стратегічних цілей компанії, а саме:
- Збором та аналізом інформації, яка поліпшує ведення бізнесу і допомагає досягати стратегічні цілі.
- Створює моделей для уявлення та аналізу поточних та майбутніх бізнес-процесів.
- Визначення та аналізує проблеми в організації.
- Розробляє бізнес-стратегії.
- Створює документацію, яка описує бізнес-вимоги та рекомендації для розв'язання проблем.
- Взаємодія з розробниками та іншими відділами.
- Перевіряє реалізацію рішень на відповідність бізнес-вимогам.
- Відстежує та оцінює результати впроваджених рішень.
Яка зарплата у бізнес-аналітика?
Середня зарплата бізнес-аналітика в Україні складає від 35 000 грн / міс. Фахівці з досвідом та успішними проєктами можуть заробляти набагато більше, у тому числі ті, хто володіє англійською мовою і може працювати на зовнішні ринки.
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Плюси та мінуси в роботі бізнес-аналітика?
|Плюси
|Мінуси
|Стратегічне значення для бізнесу.
|Великий обсяг роботи з даними.
|Висока заробітна плата.
|Постійне спілкування з клієнтами. Однак не для всіх людей це є мінусом.
|Широкий спектр знань та навичок.
|Тривалі проєкти.
|Кар’єрний рост.
|Постійне навантаження.
Як стати бізнес-аналітиком?
Робота бізнес-аналітиком вимагає комбінації освіти, навичок та досвіду. Бізнес-аналітику потрібно постійно навчатись, співпрацювати з колегами, щоб отримувати більше знань про їх практику, відвідувати професіональні заходи тощо.
Де вчитися на бізнес-аналітика?
Щоб стати бізнес-аналітиком краще навчатись у ВУЗі або коледжі, але наразі в Україні є й також професійні курси у приватних школах, які також дають можливість отримати освіту за професією “бізнес-аналітика”.
Курси “Бізнес-аналітика”
- Міжнародна бізнес-школа Laba.
- Genius Space.
- Платформа GoIT.
Які навички потрібні для роботи аналітиком?
Оскільки професія бізнес-аналітика включає в себе аналіз даних, розуміння бізнес-процесів та прийняття важливих рішень, цей фахівець потрібен мати такі навички:
- Аналітичні навички, логічне та критичне мислення.
- Вміння виявляти та розв'язувати проблеми.
- Навички роботи з великими обсягами даних.
- Здатність моделювання.
- Знання основ програмування та роботи з базами даних (для IT).
- Розуміння бізнес-процесів та моделей.
- Здатність визначати та адаптувати стратегії відповідно до бізнес-потреб.
- Комунікаційні і організаційні навички.
- Здатність до управління проектами.
- Здатність приймати важливі рішення на основі аналізу даних та інформації.
- Здатність швидко вчитися та адаптуватися до нових технологій та методів аналізу.
Ці навички дозволять стати важливим гравцем у бізнес-середовищі.