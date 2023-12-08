Бізнес-аналітик - це фахівець, який аналізує, вивчає та оцінює бізнес-процеси організації з метою розуміння їхньої структури, функціонування та потреб.

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Що робить бізнес-аналітик?

Метою бізнес-аналітика є забезпечення взаєморозуміння між стейкхолдерами (зацікавленими сторонами), ідентифікація проблем та можливостей, а також розробка рекомендацій для поліпшення бізнес-процесів та досягнення стратегічних цілей компанії, а саме:

Збором та аналізом інформації, яка поліпшує ведення бізнесу і допомагає досягати стратегічні цілі. Створює моделей для уявлення та аналізу поточних та майбутніх бізнес-процесів. Визначення та аналізує проблеми в організації. Розробляє бізнес-стратегії. Створює документацію, яка описує бізнес-вимоги та рекомендації для розв'язання проблем. Взаємодія з розробниками та іншими відділами. Перевіряє реалізацію рішень на відповідність бізнес-вимогам. Відстежує та оцінює результати впроваджених рішень.

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Яка зарплата у бізнес-аналітика?

Середня зарплата бізнес-аналітика в Україні складає від 35 000 грн / міс. Фахівці з досвідом та успішними проєктами можуть заробляти набагато більше, у тому числі ті, хто володіє англійською мовою і може працювати на зовнішні ринки.

Працювати бізнес-аналітиком можна в офісі та дистанційно.

Плюси та мінуси в роботі бізнес-аналітика?

Плюси Мінуси Стратегічне значення для бізнесу. Великий обсяг роботи з даними. Висока заробітна плата. Постійне спілкування з клієнтами. Однак не для всіх людей це є мінусом. Широкий спектр знань та навичок. Тривалі проєкти. Кар’єрний рост. Постійне навантаження.

Як стати бізнес-аналітиком?

Робота бізнес-аналітиком вимагає комбінації освіти, навичок та досвіду. Бізнес-аналітику потрібно постійно навчатись, співпрацювати з колегами, щоб отримувати більше знань про їх практику, відвідувати професіональні заходи тощо.

Де вчитися на бізнес-аналітика?

Щоб стати бізнес-аналітиком краще навчатись у ВУЗі або коледжі, але наразі в Україні є й також професійні курси у приватних школах, які також дають можливість отримати освіту за професією “бізнес-аналітика”.

Курси “Бізнес-аналітика”

Міжнародна бізнес-школа Laba.

Genius Space.

Платформа GoIT.

Які навички потрібні для роботи аналітиком?

Оскільки професія бізнес-аналітика включає в себе аналіз даних, розуміння бізнес-процесів та прийняття важливих рішень, цей фахівець потрібен мати такі навички:

Аналітичні навички, логічне та критичне мислення.

Вміння виявляти та розв'язувати проблеми.

Навички роботи з великими обсягами даних.

Здатність моделювання.

Знання основ програмування та роботи з базами даних (для IT).

Розуміння бізнес-процесів та моделей.

Здатність визначати та адаптувати стратегії відповідно до бізнес-потреб.

Комунікаційні і організаційні навички.

Здатність до управління проектами.

Здатність приймати важливі рішення на основі аналізу даних та інформації.

Здатність швидко вчитися та адаптуватися до нових технологій та методів аналізу.

Ці навички дозволять стати важливим гравцем у бізнес-середовищі.