За год количество специалистов в крупнейших геймдев-компаниях сократилось почти на 15%: в чем причина

Сокращение количества специалистов произошло из-за осторожности инвесторов, разделения компаний, замедления рынка IT-услуг и других причин.

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GameDev DOU проанализировал украинский рынок геймдева, работающих в Украине, касательно общего количества работников и доли технических специалистов в компаниях отрасли.

Проанализированы 25 крупнейших геймдев-компаний, офисы которых представлены в 9 украинских городах. Основной город – это Киев, в котором размещаются 17 компаний. Затем идут Львов, Харьков, Днепр. Отмечается, что в рейтинге собраны как чисто украинские, так и международные компании, имеющие представительства в нашей стране и уплачивающие в ней налоги.

Так, по состоянию на февраль 2024 года в 25 крупнейших геймдев-компаниях работает 7663 специалистов. Об этом сообщили в DOU GameDev.

За полгода их количество сократилось на 1020 человек (или 11,75%), а за год – на 1411 (почти 15%). У 14 компаний из списка крупнейших произошло уменьшение штата. Среди причин: осторожность инвесторов, разделение компаний, замедление рынка IT услуг и т.д.

Рост был далеко не у всех, но он все же был — одиннадцать команд за последние полгода стали больше. В общей сложности речь идет почти о 170 специалистах. Лучшие показатели у создателей STALKER GSC Game World – плюс 40 сотрудников.

Первое место рейтинга занимает Playrix - в компании работает 953 специалиста, из них 75% - технические специалисты. Отмечается, что компания владеет в Украине несколькими студиями, но имеет российское происхождение и до сих пор нанимает и релокует разработчиков из страны-агрессорки.

Второе место заняла Room 8 Group – 846 специалистов, технических специалистов 79%.

Третье место у Ubisoft – 760 специалистов, технических специалистов 93%. Отмечается, что ни у одной из трех крупнейших компаний не было роста за последние полгода.

За последние полгода три компании по топу расширили свою географию. Так, Kevuru Games открыла свой центр в Варшаве (Польша), RetroStyle Games — в Киеве, а N-iX Game & VR Studio — в Бухаресте (Румыния).

В список попали компании, разрабатывающие собственные продукты – мобильные игры, AA и AAA-проекты; аутсорс-студии, геймдев-стартапы IT-компаний. Не попали компании, занимающиеся гемблингом, создание мобильных приложений для казино, игры в жанре социальное казино и т.д. Также в список мы не добавляли компании, где менее 75 сотрудников.

Геймдев-бизнес в условиях войны

В 2023 геймдев-бизнес научился работать в условиях войны. Так, некоторые компании увеличили штат специалистов: в частности, Room 8 выросла на 136 человек, Pingle - на 71, Innovecs - на 33, Stepico - на 22, N-i Game & VR - на 11. В целом на рынке присутствуют довольно оптимистичные настроения: бизнес по возможности планирует нанимать новых сотрудников и дальше.

В то же время в аутсорс-компаниях говорят о проблемах с привлечением новых контрактов. Причина проста: из-за энергетического кризиса, блекаутов и сложной зимы клиенты осторожно относились к подписанию долгосрочных соглашений. Поэтому за полтора года войны на рынке могло происходить сокращение персонала.