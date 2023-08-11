Под прицелом геймдев. Сколько зарабатывают, кого ищут и какие перспективы ожидают

В начале августа в Киеве прошла трехдневная конференция Games Gathering. На мероприятии собрались представители украинского и иностранного геймдева. Специалисты обсуждали разные темы: с какими вызовами встретилась игровая индустрия после 24 февраля, как поддерживаются отношения с клиентами, что происходит на рынке кадров, как идет подготовка к новой зиме. Редакция Delo.ua послушала спикеров и рассказывает о самом интересном: как изменились условия работы в gamedev во время полномасштабной войны.

Как украинский геймдев встретил 24 февраля

Во время Games Gathering Recruitment Lead в Values Value Анна Ващенко рассказала, что в начале полномасштабной войны gamedev-компании столкнулись с общими для всего украинского айти-рынка проблемами:

релокация команд в безопасные регионы Украины или за границу;

прекращение сотрудничества с Россией и Белоруссией;



перенос релизов игр, замораживание проектов;



приостановка инвестиций и даже отмена сделок в Украине и т.д.



Что происходит в крупных технокомпаниях в 2023 году

На глобальном рынке также ситуация была непростая: из-за ковида и рецессии мировые компании проводят массовые сокращения. Например, Meta оптимизировала штат на 11 тыс. человек, Tencent – на 5500, Xbox – на 1000, Playtica – на 600, Gameloft – на 100.

В глобальных компаниях происходят серьезные сокращения

"Это реакция на экономические условия и изменения в приоритетах клиентов. К примеру, компании имели ложные прогнозы относительно роста доходов после всплеска электронной коммерции в начале ковіду. Они думали, что рост будет постоянным и продолжится даже после завершения пандемии", - объясняет Анна Ващенко.

Как gamedev живет в Украине в 2023 году

В целом, геймдев-бизнес научился работать в условиях войны. Так, некоторые компании увеличили штат специалистов: в частности, Room 8 выросла на 136 человек, Pingle - на 71, Innovecs - на 33, Stepico - на 22, N-iХ Game & VR - на 11. В целом, на рынке присутствуют довольно оптимистичные настроения: бизнес по возможности планирует нанимать новых сотрудников и дальше.

В то же время в аутсорс-компаниях говорят о проблемах с привлечением новых контрактов. Причина проста: из-за энергетического кризиса, блекаутов и сложной зимы клиенты осторожно относились к подписанию долгосрочных соглашений. Поэтому за полтора года войны на рынке могли происходить сокращения персонала.

"Имеем информацию с рынка, что сотрудники outsource-студий начали самостоятельно даже рассматривать новые предложения, потому что долгосрочный период находились на бенче или качество заходивших в аутсорс студий проектов, их не устраивали", - говорит Анна Ващенко из Values Value.

Как геймдев-компании работают за границей

Также геймдев бизнес активно меняет международный вектор в поиске клиентов. В частности, компании открыли около 17 офисов за рубежом. К примеру, теперь в Польше работают Plarium, Volmi, N-IX, Five Systems Development. Кроме того, компании запустили офисы в Румынии, Чехии, Португалии, Колумбии, Казахстане и т.д.

А вот с Россией gamedev-бизнес окончательно разрывает все связи. Для этого компании закрывают офисы, прекращают сотрудничество с инвесторами, передают бизнес другим представителям отрасли.

Компании разрывают отношения с российским рынком

Как в геймдев проходит релокация сотрудников

Следует отметить, что во многих компаниях стремительно сокращается количество специалистов. Например, в Ubisoft команда уменьшилась на 348 сотрудников, в Playrix – на 224, в GSC Game World – на 200.

В компаниях говорят, что сокращают штаты из-за релокации

Но бизнес объясняет негативную динамику не увольнением работников, а их релокацией и трудоустройством в других офисах компаний, говорит Recruitment Lead в Values Value Анна Ващенко. В частности, GSC вывезла около 50% людей в Чехию. А в Ubisoft специалисты получили возможность работать в других студиях компании – во Франции, Швеции, Канаде и Германии.

Как gamedev привлекает инвестиции в Украину

Наконец компании начали получать финансирование для реализации различных проектов. В частности, Анна Ващенко выделяет следующие достижения:

Mythical Games с офисом в Киеве привлекла $37 млн. инвестиций. Кстати, Delo.ua уже писало, как в январе 2023 года компания приобрела украинский маркетплейс DMarket, работающий как онлайн-сервис продажи предметов из компьютерных игр.

Jarvi Games провели крупное публичное соглашение на $3 млн и подняли второй раунд инвестиций.

Недавно крупная международная компания с хедквотером в США была приобретена за $4,9 млрд. Она инвестировала в украинскую студию с F2P FPS проектом на сумму до $45 млн.

на сумму до $45 млн. Также есть два неанонсированных пресс-раунда до $1 млн.

Как изменился рынок труда в геймдев во время войны

Как объясняет Анна Ващенко из Values Value, сейчас нет рынка кандидатов: во втором квартале 2023 года количество претендентов превышает количество вакансий в 9 раз. При этом в 2023 году количество ежемесячно опубликованных профилей людей, которые ищут работу, выросло на 45% по сравнению с 2022-м. В целом, количество кандидатов в ежегодном измерении выросло на 150%.

Почему изменился рынок кадров? Senior Recruiter Bini Games Александра Миронова рассказывает, что сейчас компании сокращают вакансии и фокусируются на развитии внутренних сотрудников. Этот тренд понятен в условиях войны, когда часть проектов закрылась и нет инвестиций.

В то же время на геймдев-рынке появляется больше кандидатов. На эту тенденцию влияют две причины:

Людей увольняют, поскольку бизнес закрывает направления, проводит реструктуризацию и оптимизирует рабочие процессы.

Люди учатся на айти-курсах, потому что хотят сменить работу и попасть в новую отрасль. Поэтому в индустрии появляется много джунов. В результате рынок кандидатов перенасыщен.

Как видим, сейчас компании находятся в выгодном положении, поскольку могут выбирать лучших кандидатов из большого числа соискателей. Кого ищут работодатели? Вот топ-7 трендов от Values Value:

Бизнес фокусируется на экспертах senior+ уровня.

В ходе хантинга зарплатные ожидания остаются неизменными.



Необходимы люди с проверенным и востребованным опытом.



Уменьшилось количество предложений для специалистов junior уровня.



Легче всего будет найти работу специалистам по ПК/консольному направлению , сложнее всего – по гиперказуальному .



, сложнее всего – по . Упал спрос на специалистов в направлениях маркетинга и user acquisition .



. Процесс найма стал длиннее.



Как изменилась кадровая политика в геймдеве из-за кризиса

Senior Recruiter Bini Games Александра Миронова говорит, что в украинском геймдеве наблюдается интересная тенденция: компании пытаются превратить сотрудников в универсальных специалистов, которые при необходимости могут закрыть несколько ролей.

"Я часто встречаю продюсеров, которые в своих компаниях являются продюсерами, проект-менеджерами, гейм-дизайнерами, немного дата-аналитиками, немного тестировщиками", – говорит Миронова.

По ее словам, бизнес избрал такую кадровую стратегию по известным причинам. Дело в том, что после 24 февраля люди могли выпадать из рабочих процессов из-за обстрелов, блекаутов и т.д. Тогда в геймдев-компаниях поняли, что если кто-то у коллег не может выполнять свою работу, тогда может остановиться весь процесс.

"Чтобы таких ситуаций не было, чтобы успокоить клиентов, в компаниях теперь есть люди, которые при необходимости могут поддержать определенные процессы", - говорит Александра Миронова.

Каких специалистов ищут в gamedev в 2023 году

В этом году количество геймдем-вакансий уменьшилось на 17% по сравнению с 2022 годом. А если принимать во внимание довоенный период – статистика упала в два раза.

Количество вакансий в геймдеве уменьшилось во время войны

Как рассказали в Values Value, сейчас в компаниях наиболее востребованы такие направления, как Art & Animation (+21,8%), Programming & Development (+21%), Marketing & PR (+11,7%), Producing & Management (+7,1%), Communication Management & Support (+6,9%).

Компании ищут гейм-дизайнеров, специалистов по поддержке

Стоит отметить, что в 2023 году активно нанимали специалистов N-IX Game & VR Studio, Artificial Core, Fractured Byte. Эти компании опубликовали больше всего вакансий на сайтах по поиску работы.

Компании активно нанимают специалистов во время войны

Как эффективно искать работу опытным геймдев-специалистам

Эксперты говорят, что сейчас компании предлагают больше вакансий для специалистов уровня middle, поэтому таким кандидатам легче всего найти работу. В частности, Александра Миронова из Bini Games уверена, что квалифицированный специалист всегда может хорошо себя продать. Но и опытные специалисты понимают, что нужно постоянно развивать свои навыки, особенно в кризис. Почему? Дело в том, что хотя айти-работодатели ищут специалистов с опытом работы в 3-5 лет, но тренд найма в компанию может быть затянут.

"Специалистам уровня middle и senior нужно быть готовыми, что могут быть несколько этапов собеседований в компанию. В частности, могут быть этапы тестовых заданий, сбора рекомендаций с прошлых мест работы и др. Такая ситуация возникла на рынке потому, что сейчас работодатель выбирает". Александра Миронова Senior Recruiter Bini Games

В условиях усиления конкуренции улучшается общая экспертиза кандидатов, обращает внимание Александра Миронова. То есть, люди следят за тенденциями на рынке, проходят обучение, прокачивают свои знания. Такой подход увеличивает шансы получить интересную и перспективную работу.

Реально ли новичкам найти работу в геймдеве

Сейчас junior специалистам "найти место под солнцем" геймдева сложнее. Тем не менее, ситуация постепенно улучшается, поскольку в 2023 году количество вакансий начало расти.

В 2023 году постепенно становится больше предложений для начинающих

Но сегодня вакансий для junior специалистов все равно втрое меньше, чем было до войны, говорит Анна Ващенко. То есть, если в феврале 2021 года компании опубликовали на сайтах 101 вакансию для начинающих, то в июне 2023 года этот показатель составил 37 вакансий.

Так какую работу легче всего найти джуниору? Чаще всего gamedev ищет таких специалистов, как Marketing Manager, Level Designer, Unity Developer .

Чтобы junior специалисты могли получить работу в игровых компаниях, Recruitment Lead в Values Value Анна Ващенко подготовила топ-6 советов, которые будут полезны на этом пути:

Изучите информацию об индустрии и отслеживайте тренды.

Выберите наиболее стабильные ниши и компании.



Обратите внимание на Outsource, потому что там легче найти работу.



Отслеживайте направления, где охотнее нанимают джуниор специалистов.



Создайте привлекательную презентацию в виде CV, Cover Letter, портфолио работ и т.п.

Привлекайте AI, например ChatGPT, для редактирования резюме и т.д.



Также важно проходить дополнительное обучение, искать возможности для стажировки, создавать собственное комьюнити и запастись терпением.

Начинающим следует искать стажировку и быть настойчивыми

На какой доход можно рассчитывать в геймдеве

Сейчас в игровых компаниях мужчины зарабатывают в среднем 2315 евро (до удержания налогов), а женщины – 1544 евро. Такие данные приводит Анна Ващенко из Values Value, ссылаясь на отчет Big Games Industry Employment Survey 2023. В этом исследовании было опрошено более 300 украинцев: 40% из них специалисты уровня middle, 29% - senior, 15% - junior и т.д.

Если же учитывать уровень опыта геймдев-специалистов , тогда ежемесячно их медианный gross доход будет таким:

Trainee – 530 евро,

Junior – 800 евро,



Middle – 1667 евро,



Senior – 2917 евро,



Expert/Top/Chief/Head/VP – 4000 евро.



По медиане в геймдев-компаниях больше всего зарабатывают аналитики (3838 евро), маркетологи (3583 евро), программисты (2542 евро), а меньше всего – тестировщики (1400 евро) и поддержка (1375 евро).

Наибольший доход в геймдеве у аналитиков, маркетологов

Также мы сравнили медианы ежемесячной заработной платы в евро до удержания расходов между мужчинами и женщинами по направлениям. Снова разница: на 37% больше зарабатывают мужчины в аналитике, на 33% - в маркетинге и user acquisition. Почти одинаково мужчины и женщины зарабатывают по направлениям коммьюнити и саппорт. Но на 3% больше зарабатывают женщины в финансово-юридических службах", - рассказывает Анна Ващенко.

В большинстве случаев мужчины в геймдеве зарабатывают больше

Также эксперты отмечают: украинские геймдев-специалисты, которые сейчас работают за границей, получают гросс зарплату в 2 раза больше по сравнению с сотрудниками, кто находится в Украине. Но при этом люди имеют разную налоговую нагрузку: "Если мы сравниваем Украину, здесь физлицо-предприниматель платит 5%, а, например, в Испании – до 30-40%", - говорит Ващенко.

Какие бонусы реально получить в геймдеве

Чаще всего из нефинансовых бонусов айти-специалисты могут рассчитывать на оплату больничных, занятия иностранными языками и спортом, подарки на день рождения и свадьбы, организацию тренингов и курсов.

Специалисты в геймдеве могут рассчитывать на бонусы

Что ждет украинский геймдев в 2023 году

По мнению экспертов, в глобальной геймдев-отрасли продолжится дальнейшее сокращение расходов. Поэтому компании будут фокусироваться на инвестициях в существующие таланты. То есть, внимание работодателей сосредоточится на улучшении рабочих процессов и увеличении производительности в командах.

"Видим замедление роста заработных плат. Компании будут обращаться часто к подрядчикам или фрилансерам", - говорит Анна Ващенко из Values Value.

В то же время, в Украине компании будут активнее нанимать специалистов, этот тренд просматривается в постепенном увеличении вакансий.

"Инвестиций будет больше. Рынок украинских специалистов будет возвращать свою привлекательность. И это важный тренд для нашей страны во время войны и кризиса". Анна Ващенко Recruitment Lead в Values Value

Но следует учитывать, что украинский геймдев работает в условиях войны, поэтому важно помнить о рисках блекаута следующей зимой. Александра Миронова из Bini Games считает, что наши специалисты готовы к этому испытанию, а при необходимости – просчитают возможные сложности заранее. Такой подход будет эффективным, потому что адаптационный опыт прошлой зимой невозможно забыть.

"Сначала люди ходили работать в коворкинги. Потом приобрели старлинки, экофлоу, повербанки. То есть дома делали настоящие автономные офисы или работали группами у кого-то дома. Такая адаптация людей действительно вдохновляет. Поэтому мы всегда готовимся к возможным сложностям", - говорит Миронова.

P.S. Во время выступлений спикеры использовали аналитику собственных компаний, открытые данные (Djinni, DOU), исследования рынка на портале InGame Job, опрос Big Games Industry Employment Survey 2023.