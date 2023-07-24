На рынке IT M&A инвесторы заинтересованы вкладывать деньги в искусственный интеллект и military tech - эксперты

Сегодня международные инвесторы считают наиболее популярным направлением для вложения денег искусственный интеллект и все, что с ним связано: машинное обучение, автоматизация процессов для оптимизации бизнеса, говорит исполнительный директор Ассоциации ИТ Ukraine Константин Васюк. О том, в какие технологии сейчас интереснее всего инвестировать на рынке IT M&A, Delo.ua рассказывает в статье "Инвестиции в IT. Как технокомпании изменили инвестиционную стратегию во время войны".

Как объясняет Константин Васюк, сегодня Украина является одним из лидеров в Defence tech (оборонные технологии), разработках по киберзащите и кибербезопасности. Так что инвесторы из-за границы все чаще присматриваются именно к компаниям с такой экспертизой.

Также эксперт отмечает, что участники Recovery Conference в Лондоне отдельно отметили уникальность ИТ-решений украинских компаний из Healthtech, Agrotech, Fintech. В целом спрос на интеграцию ИТ-решений в медицину, образование, промышленность повышается, так что интерес инвесторов к компаниям, способным предложить соответствующие технические инновации, тоже растет.

CEO и ко-фаундер Sigma Software Group Валерий Красовский считает, что инвесторам сейчас интересны как сервисные бизнесы, так и продуктовые. При этом в Украине есть много примеров очень успешных проектов, известных далеко за пределами страны – это Ajax, Preply, Gitlab и другие. Такие истории повышают интерес к украинским компаниям среди инвесторов.

В свою очередь, CFO Ciklum Андрей Оксенюк уверен, что инвесторов интересуют новые технологии и решения, имеющие понятные перспективы. В частности, сейчас быстро развиваются такие направления как анализ данных, искусственный интеллект и коммерческое программное обеспечение. Поэтому некоторые покупатели будут искать предприятия с большими возможностями внедрения технологий и ведения бизнеса.

Кроме того, инвесторы присматриваются к military tech, поскольку в этом секторе появляется множество интересных продуктов.

"Этот тренд подтверждает, в том числе, деятельность Brave1 – кластера по поддержке DefenseTech разработок, запущенного в апреле этого года по инициативе государства", - говорит Красовский.

А CEO Avenga Юрий Адамчук акцентирует, что инвесторы заинтересованы в покупке компаний с сильными дифференциаторами, глубокими компетенциями, позволяющими работать по более высоким рейтингам и качественной клиентской базой.

"К примеру, одним из таких дифференциаторов может быть индустриальный фокус - наличие качественной клиентской базы в Life Sciences или Automotive (автомобильная промышленность). Другим может быть технологическая экспертиза - AI (ШИ), cyber или тот же Salesforce (отдел продаж)", - объясняет Адамчук.

Ранее сообщалось, что UBS Group объявила о завершении приобретения Credit Suisse Group , совершив наибольшее слияние в банковской сфере после финансового кризиса 2008 года.

Больше о ситуации на IT M&A, настроениях глобальных инвесторов и перспективных технологиях Delo.ua рассказывает в статье "Инвестиции в IT. Как технокомпании изменили инвестиционную стратегию во время войны".