Банк UBS завершив поглинання свого конкурента – Credit Suisse

UBS Group оголосила про завершення придбання Credit Suisse Group, здійснивши найбільше злиття в банківській сфері після фінансової кризи 2008 року. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що поглинання, процес якого тривав понад два місяці, завершило 167-річне незалежне існування Credit Suisse.

Нещодавно банк UBS фіналізував перемовини з урядом Швейцарії щодо гарантій на 9 млрд швейцарських франків (10 млрд доларів) від потенційних втрат активів Credit Suisse. Ця угода забезпечує для UBS несподіваний прибуток у десятки мільярдів доларів і починає період складної інтеграції, який, імовірно, призведе до скорочення тисяч робочих місць.

Тепер головний директор UBS Серджіо Ермотті стикається з завданням об’єднати дві компанії, діяльність яких значно перетинається, і вирішити, від яких видів діяльності слід відмовитися.

Нагадаємо, про придбання Credit Suisse швейцарським банківським гігантом UBS стало відомо в березні. Тодішньому конкуренту UBS загрожувало банкрутство, тому швейцарські регулюючі органи були змушені втрутитися та організувати угоду, щоб запобігти поширенню кризи довіри до банку.

UBS придбав Credit Suisse за 3,2 млрд доларів, але очікував на фінансовий збиток через поглинання конкурента в близько 17 млрд доларів. Однак банк також підраховував, що купівля Credit Suisse за частку її балансової вартості зафіксує одноразовий прибуток від негативного ґудвілу в розмірі 34,8 млрд доларів.