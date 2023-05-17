Збитки в 17 млрд дол - UBS оцінив наслідки поглинання Credit Suisse

Найбільший банк Швейцарії UBS Group AG очікує на фінансові збитки від поглинання конкурента Credit Suisse. Йдеться про близько 17 мільярдів доларів. Про це повідомило міжнародне агентство Reuters, посилаючись на презентацію банку.

У презентації UBS прогнозує негативний вплив коригування справедливої вартості активів і зобов'язань в 13 млрд дол. Також очікує витрати в 4 млрд дол на потенційні судові процеси і регуляторні витрати, пов’язані із відтоком.

Втім купівля Credit Suisse за частку її балансової вартості зафіксує одноразовий прибуток від негативного гудвілу в розмірі 34,8 млрд дол.

Водночас, якщо UBS закриє угоду наступного місяця, фінансова подушка допоможе поглинути потенційні збитки і може привести до збільшення прибутку кредитора у другому кварталі.

Журналісти дізналися, що холдинг UBS вивчає плани щодо продажу швейцарського банківського бізнесу Credit Suisse шляхом первинного публічного розміщення акцій (IPO) після придбання меншого конкурента.

Об’єднання Credit Suisse з UBS створить домінуючу позицію на швейцарському кредитному ринку. Злиття викликало занепокоєння законодавців, що це може призвести до зниження рівня конкуренції.

Виконавчий директор UBS Серджіо Ермотті повідомив, що компанія працює над завершенням злиття з Credit Suisse до кінця травня або початку червня.

UBS придбав Credit Suisse за 3,2 млрд доларів у березні цього року, щоб уникнути подальших потрясінь глобального банківського сектора.