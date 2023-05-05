UBS може продати швейцарський підрозділ Credit Suisse, – Reuters

Холдинг UBS вивчає плани щодо продажу швейцарського банківського бізнесу Credit Suisse шляхом первинного публічного розміщення акцій (IPO) після придбання меншого конкурента. Про це агенції Reuters повідомили джерела видання.

Інший співрозмовник сказав, що ці міркування перебувають на ранній стадії, оскільки UBS зосереджений на завершенні поглинання, і він може не прийняти остаточного рішення щодо проведення IPO протягом місяців.

Як зауважує Reuters, майбутнє бізнесу Credit Suisse у Швейцарії перебуває під пильним наглядом як одне з ключових стратегічних рішень UBS. На думку аналітиків банку Jefferies, об’єднання Credit Suisse з UBS створить домінуючу позицію на швейцарському кредитному ринку. Злиття викликало занепокоєння законодавців, що це може призвести до зниження рівня конкуренції.

Виконавчий директор UBS Серджіо Ермотті повідомив, що компанія працює над завершенням злиття з Credit Suisse до кінця травня або початку червня. Щодо можливого продажу він сказав, що наразі розглядаються всі варіанти для швейцарського бізнесу.

Своєю чергою видання NZZ am Sonntag із посиланням на джерело писало, що UBS працює над виведенням внутрішнього підрозділу Credit Suisse. За даними газети, UBS прийшла до ідеї, яку спочатку відкидала, через зростаючий громадський і політичний тиск.

Нагадаємо, UBS придбав Credit Suisse за 3,2 млрд доларів у березні цього року. Банку загрожувало банкрутство, тому швейцарські регулюючі органи були змушені втрутитися та організувати угоду, щоб запобігти поширенню кризи довіри до Credit Suisse.