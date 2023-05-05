UBS может продать швейцарское подразделение Credit Suisse, – Reuters

Холдинг UBS изучает планы продажи швейцарского банковского бизнеса Credit Suisse путем первичного публичного размещения акций (IPO) после приобретения меньшего конкурента. Об этом агентству Reuters сообщили источники издания.

Другой собеседник сказал, что эти соображения находятся на ранней стадии, поскольку UBS сосредоточен на завершении поглощения, и он может не принять окончательного решения по проведению IPO в течение месяцев.

Как отмечает Reuters, будущее бизнеса Credit Suisse в Швейцарии находится под пристальным наблюдением как одно из ключевых стратегических решений UBS. По мнению аналитиков банка Jefferies, объединение Credit Suisse с UBS создаст доминирующую позицию на швейцарском кредитном рынке. Слияние вызвало беспокойство законодателей, что это может привести к понижению уровня конкуренции.

Исполнительный директор UBS Серджио Эрмотти сообщил, что компания работает над завершением слияния с Credit Suisse к концу мая или к началу июня. Что касается возможной продажи, он сказал, что сейчас рассматриваются все варианты для швейцарского бизнеса.

В свою очередь, издание NZZ am Sonntag со ссылкой на источник писало, что UBS работает над выводом внутреннего подразделения Credit Suisse. По данным газеты, UBS пришла к идеи, которую изначально отвергало, из-за растущего общественного и политического давления.

Напомним, UBS приобрел Credit Suisse за 3,2 млрд долларов в марте этого года. Банку угрожало банкротство, поэтому швейцарские регулирующие органы были вынуждены вмешаться и организовать соглашение, чтобы предотвратить распространение кризиса доверия к Credit Suisse.