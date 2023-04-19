Credit Suisse обслуживал счета нацистов до 2020 года, – расследование Сената США

Швейцарский банк Credit Suisse продолжал обслуживать счета нацистов вплоть до 2020 года. Об этом говорится в расследовании комитета Сената США по бюджету, который был обнародован 18 апреля, в Дня памяти жертв Холокоста.

Согласно данным, Credit Suisse хранил счета не менее 99 человек, которые были высокопоставленными нацистскими должностными лицами в Германии или членами аргентинских групп, связанных с нацистами.

Семьдесят аргентинских счетов оставались открытыми после 1945 года. По меньшей мере 14 из них хранились уже в 21 веке, а некоторые – даже в 2020 году.

В рамках исследования был установлен 21 счет высокопоставленных нацистов в банке. Один из них принадлежал нацистскому командиру, осужденному в Нюрнберге. Этот счет оставался открытым до 2002 года, но банк до сих пор не предоставил информацию об активах с этого или 85 других установленных счетов.

Также в Credit Suisse были счета, которые принадлежали:

немецкому руководителю, которого судили и оправдали в Нюрнберге;

нацистскому ученому, которого заключили в тюрьму во время Нюрнбергского процесса;

старшему офицеру СС и представителю нацистской компании Deutsche Wirtschaftsbetriebe GmbH.

Как отмечает CNN, двухпартийное расследование Сената последовало за отчетом Центра Симона Визенталя (SWC) от марта 2020 года, который связал счета Credit Suisse со списком 12 000 нацистов в Аргентине. В Credit Suisse тогда заявили, что независимая комиссия экспертов уже тщательно исследовала банк, но пообещали изучить этот вопрос еще раз.

Теперь Credit Suisse отметил что банк более двух лет проводил расследование заявлений SWC, для чего привлек консалтинговую фирму AlixPartners. В ходе исследования не было найдено никаких доказательств в поддержку обвинений относительно того, что многие из 12 000 человек в списке имели счета в банке-предшественнике Credit Suisse.

В финучреждении добавили, что AlixPartners обнаружила 70 закрытых счетов, соответствующих аргентинскому списку. Однако эти счета были открыты спустя годы, а во многих случаях – и спустя десятилетия после окончания Второй мировой войны. Также не было обнаружено доказательств того, что любой из идентифицированных счетов содержал активы жертв Холокоста.

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