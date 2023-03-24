США проверяет, помогали ли Credit Suisse и UBS россиянам избегать санкций

Министерство юстиции США приняло под пристальное внимание швейцарские банки Credit Suisse Group AG и UBS Group AG из-за расследования того, помогали ли они российским олигархам уклониться от санкций.

Эти банки получили информационные запросы еще до кризиса, охватившего Credit Suisse и приведшего к его поглощению конкурентным банком UBS. Повестки с запросами также были направлены работникам некоторых крупных американских банков, сообщает Вloomberg.

Расследование, инициированное Министерством юстиции, имеет целью выявить, какой именно банк имел дело с российскими клиентами, попавшими под санкции. Такие банкиры и советники могут подвергнуться дальнейшему расследованию, чтобы определить, нарушили ли они какие-либо законы.

До расширения санкций против РФ, Credit Suisse был хорошо известен тем, что обслуживал богатых россиян. На пике своего развития банк управлял более 60 миллиардов долларов для российских клиентов, получавших от 500 до 600 миллионов долларов в год дохода для Credit Suisse.

К моменту прекращения работы с отдельными российскими клиентами в мае прошлого года Credit Suisse хранил для них около 33 млрд долларов, что на 50% больше, чем у UBS, несмотря на больший бизнес последнего управления активами.

В правительстве Швейцарии отказались от конфискации частных российских активов, поскольку это будет нарушать действующее законодательство страны.

Напомним, Швейцарский банковский гигант UBS купил оказавшийся в сложном положении банк Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков (3,24 млрд долларов), чтобы избежать дальнейших потрясений глобального банковского сектора.