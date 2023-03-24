США перевіряє, чи допомагали Credit Suisse та UBS росіянам уникати санкцій

Міністерства юстиції США взяло під пильну увагу швейцарські банки Credit Suisse Group AG і UBS Group AG через розслідуванні щодо того, чи допомагали вони російським олігархам ухилитися від санкцій.

Ці банки отримали інформаційні запити ще до кризи, яка охопила Credit Suisse і призвела до його поглинання конкурентним банком UBS. Повістки із запитами також були надіслані працівникам деяких великих американських банків, повідомляє Вloomberg.

Рзслідування, ініційоване Міністерством юстиції, має на меті виявити, який саме банк мав справу з російськини клієнтами, які потрапили під санкції. Такі банкіри та радники можуть піддатися подальшому розслідуванню, щоб визначити, чи порушили вони будь-які закони.

До розширення санкцій проти РФ, Credit Suisse був добре відомим тим, що обслуговував багатих росіян. На піку свого розвитку банк управляв понад 60 мільярдами доларів для російських клієнтів, які отримували від 500 до 600 мільйонів доларів на рік доходу для Credit Suisse.

На момент припинення роботи з окремими російськими клієнтами у травні минулого року Credit Suisse зберігав для них близько 33 млрд доларів, що на 50% більше, ніж у UBS, незважаючи на більший бізнес останнього управління активами.

В уряді Швейцарії відмовилися від конфіскації приватних російських активів, оскільки це порушуватиме чинне законодавство країни.

Нагадаємо, Швейцарський банківський гігант UBS купив банк Credit Suisse, що опинився у складному становищі, за 3 млрд швейцарських франків (3,24 млрд доларів), щоб уникнути подальших потрясінь глобального банківського сектора.