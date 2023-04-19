Credit Suisse обслуговував рахунки нацистів до 2020 року, – розслідування Сенату США

Швейцарський банк Credit Suisse продовжував обслуговувати рахунки нацистів аж до 2020 року. Про це йдеться в розслідуванні комітету Сенату США з питань бюджету, який було оприлюднено 18 квітня, в Дня пам’яті жертв Голокосту.

Згідно з даними, Credit Suisse зберігав рахунки щонайменше 99 осіб, які були високопоставленими нацистськими посадовцями у Німеччині або членами аргентинських груп, повʼязаних із нацистами.

Сімдесят аргентинських рахунків залишалися відкритими після 1945 року. Щонайменше 14 із них зберігалися уже в 21 столітті, а деякі – навіть у 2020 році.

У рамках дослідження було встановлено 21 рахунок високопоставлених нацистів у банку. Один із них належав нацистському командиру, якого засудили в Нюрнберзі. Цей рахунок залишався відкритим до 2002 року, але банк досі не надав інформацію про активи з цього або 85 інших встановлених рахунків.

Також у Credit Suisse були рахунки, які належали:

німецькому керівнику, якого судили та виправдали в Нюрнберзі;

нацистському вченому, якого увʼязнили під час Нюрнберзького процесу;

старшому офіцеру СС і представнику нацистської компанії Deutsche Wirtschaftsbetriebe GmbH.

Як зауважує CNN, двопартійне розслідування Сенату послідувало за звітом Центру Симона Візенталя (SWC) від березня 2020 року, який пов’язав рахунки Credit Suisse зі списком 12 000 нацистів в Аргентині. У Credit Suisse тоді заявили, що незалежна комісія експертів уже ретельно дослідила банк, але пообіцяли вивчити це питання ще раз.

Тепер Credit Suisse зазначив, що банк понад два роки проводив розслідування заяв SWC, для чого залучив консалтингову фірму AlixPartners. Під час дослідження не було знайдено жодних доказів на підтримку звинувачень щодо того, що багато з 12 000 осіб у списку мали рахунки в банку-попереднику Credit Suisse.

У фінустанові додали, що AlixPartners виявила 70 закритих рахунків, які відповідають аргентинському списку. Однак ці рахунки були відкриті через роки, а в багатьох випадках – і через десятиліття після закінчення Другої світової війни. Також не було виявлено доказів того, що будь-який із ідентифікованих рахунків містив активи жертв Голокосту.

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