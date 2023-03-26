Credit Suisse загрожує дисциплінарне провадження: є претензії до топменеджменту

Швейцарська служба з нагляду за фінансовим ринком (Finma) вивчає ситуацію щодо того, як топменеджери керували Credit Suisse перед його поглинанням. Про це заявила очільниця органу Марлен Амстад в інтервʼю NZZ am Sonntag.

За її словами, в банку часто було незрозуміло, хто за що відповідає, що сприяло недбалому ставленню до ризиків.

Наразі залишається відкритим питання про початок розслідування. Також вивчаються варіанти щодо притягнення до відповідальності керівників Credit Suisse, однак Марлен зауважила, що Finma не є правоохоронним органом.

"CS дійсно був дуже особливим випадком. Проблеми не обмежувалися однією сферою діяльності, а поширювалися на різні галузі групи та відображали загальну неадекватну культуру ризику. У кожному випадку банку потрібен був дуже тривалий час, щоб виконати укази", – висловилася очільниця Finma, додавши, що врешті банк провалився через численні скандали та невдалі управлінські рішення.

Нагадаємо, нещодавно швейцарський банківський гігант UBS придбав Credit Suisse – другий за розміром банк країни – за 3,2 млрд доларів. Йому загрожувало банкрутство, тому швейцарські регулюючі органи були змушені втрутитися та організувати угоду, щоб запобігти поширенню кризи довіри до Credit Suisse.