Credit Suisse угрожает дисциплинарное производство: есть претензии к топ-менеджменту

Швейцарская служба по надзору за финансовым рынком (Finma) изучает ситуацию относительно того, как топ-менеджеры руководили Credit Suisse перед его поглощением. Об этом заявила глава органа Марлен Амстад в интервью NZZ am Sonntag.

По ее словам, в банке часто было непонятно, кто за что отвечает, что способствовало небрежному отношению к рискам.

Сейчас остается открытым вопрос о начале расследования. Также изучаются варианты привлечения к ответственности руководителей Credit Suisse, однако Марлен отметила, что Finma не является правоохранительным органом.

"CS действительно был очень особым случаем. Проблемы не ограничивались одной сферой деятельности, а распространялись на разные отрасли группы и отражали общую неадекватную культуру риска. В каждом случае банку потребовалось очень длительное время, чтобы выполнить указы", - высказала глава Finma, добавив, что в конце концов банк провалился из-за многочисленных скандалов и неудачных управленческих решений.

Напомним, недавно швейцарский банковский гигант UBS приобрел Credit Suisse – второй по размеру банк страны – за 3,2 млрд долларов. Ему угрожало банкротство, поэтому швейцарские регулирующие органы были вынуждены вмешаться и организовать соглашение, чтобы предотвратить распространение кризиса доверия к Credit Suisse.