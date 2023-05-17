Убытки в 17 млрд долл. - UBS оценил последствия поглощения Credit Suisse

Крупнейший банк Швейцарии UBS Group AG ожидает финансовых убытков от поглощения конкурента Credit Suisse. Речь идет об около 17 миллиардах долларов. Об этом сообщило международное агентство Reuters, ссылаясь на презентацию банка.

В презентации UBS прогнозирует негативное влияние корректировки справедливой стоимости активов и обязательств в 13 млрд долларов. Также ожидает расходы в 4 млрд долл. на потенциальные судебные процессы и регуляторные расходы, связанные с оттоком.

Впрочем, покупка Credit Suisse за долю ее балансовой стоимости зафиксирует единовременную прибыль от отрицательного гудвилла в размере 34,8 млрд дол.

В то же время, если UBS закроет сделку в следующем месяце, финансовая подушка поможет поглотить потенциальный ущерб и может привести к увеличению прибыли кредитора во втором квартале.

Журналисты узнали, что холдинг UBS изучает планы продажи швейцарского банковского бизнеса Credit Suisse путем первичного публичного размещения акций (IPO) после приобретения меньшего конкурента.

Объединение Credit Suisse с UBS создаст доминирующую позицию на швейцарском кредитном рынке. Слияние вызвало беспокойство законодателей, что это может привести к снижению уровня конкуренции.

Исполнительный директор UBS Серджио Эрмотти сообщил, что компания работает над завершением слияния с Credit Suisse до конца мая или в начале июня.

UBS приобрел Credit Suisse за 3,2 млрд долларов в марте этого года во избежание дальнейших потрясений глобального банковского сектора.