Банк UBS завершил поглощение своего конкурента – Credit Suisse

UBS Group объявила о завершении приобретения Credit Suisse Group, совершив наибольшее слияние в банковской сфере после финансового кризиса 2008 года. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что поглощение, процесс которого длился более двух месяцев, завершило 167-летнее независимое существование Credit Suisse.

Недавно банк UBS финализовал переговоры с правительством Швейцарии по поводу гарантий на 9 млрд швейцарских франков (10 млрд долларов) от потенциальных потерь активов Credit Suisse. Это соглашение обеспечивает для UBS неожиданную прибыль в десятки миллиардов долларов и начинает период сложной интеграции, который, вероятно, приведет к сокращению тысяч рабочих мест.

Теперь главный директор UBS Серджио Эрмотти сталкивается с задачей объединить две компании, деятельность которых значительно пересекается, и решить, от каких видов деятельности следует отказаться.

Напомним, о приобретении Credit Suisse швейцарским банковским гигантом UBS стало известно в марте. Тогдашнему конкуренту UBS грозило банкротство, поэтому швейцарские регулирующие органы были вынуждены вмешаться и организовать соглашение, чтобы предотвратить распространение кризиса доверия к банку.

UBS приобрел Credit Suisse за 3,2 млрд долларов, но ожидал финансовый ущерб из-за поглощения конкурента в около 17 млрд долларов. Однако банк также подсчитывал, что покупка Credit Suisse за долю ее балансовой стоимости зафиксирует единовременную прибыль от отрицательного гудвилла в размере 34,8 млрд долларов.