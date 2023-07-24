Інвестиції в IT. Як технокомпанії змінили інвестиційну стратегію під час війни

Незважаючи на складні часи, бізнес все одно розглядає різноманітні можливості з метою злиття та поглинання. Зокрема, якщо в цілому на ринку M&A в Україні у 2021 році було зафіксовано 205 угод, у 2022 році їх кількість склала 106 угод. При цьому левова доля M&A угод в умовах війни відбувається саме в айті-галузі. Цікаві угоди зафіксовано й у 2023 році. Тому редакція Delo.ua вирішила дізнатися, чому інвестори готові купувати стартапи чи вже відомі компанії під час війни та які технології айті-бізнес вважає найбільш перспективним для інвестування в найближчі роки.

Чому IT-інвестори стали обережними на IT M&A ринку

В умовах війни українська айті-спільнота відчуває зниження обсягу та кількості угод на IT M&A ринку. Як вже писало Delo.ua, на ці тенденції впливають такі причини:

повномасштабна війна в Україні;

зниження обсягу і кількості M&A угод в світі;

уповільнення росту провідних економік.

Статистика підтверджує негативні тренди. Згідно зі глобальним звітом KPMG Venture Pulse Q1 2023, в І кварталі 2023 року обсяг глобальних венчурних інвестицій знизився до $57 млрд. Це склало лише 32% від показника І кварталу 2022 року.

Як пояснюють фахівці KPMG в Україні, в період з 2022 року по І квартал 2023 року було здійснено 13 угод , вартістю понад $5 млн (враховуються тільки угоди з розголошеною вартістю). Загальна сума цих угод становить $500 млн.

"Основними гравцями на ринку за кількістю угод залишалися венчурні інвестори та фонди прямих інвестицій (private equity funds)", - говорить Delo.ua директорка практики супроводження корпоративних угод KPMG в Україні Світлана Щербатюк.

Як IT-компанії закривають M&A угоди

В умовах війни інвестори намагаються використовувати інвестиції на українському IT M&A ринку з метою майбутнього розвитку. Тому найбільші M&A угоди в айті-спільноті відбувалися за наступними схемами:

Найчастіше іноземні гравці купували українські ІТ-компанії.

Іноді домовленості відбувалися між учасниками українських ІТ-компанії.



"Така M&A активність між українськими компаніями може стати більш поширеною в майбутньому, оскільки дає можливість швидкого росту для покупця та можливість продажу компанії в турбулентні часи для існуючих акціонерів". Світлана Щербатюк директорка практики супроводження корпоративних угод KPMG в Україні

Які угоди злиття та поглинання відбуваються у айті-компаніях. Джерело: Delo.ua

Як IТ-підприємці купують бізнес у 2023 році

Останнім часом з’являються важливі новини про закриття угод на IT M&A ринку. Зокрема, влітку стало відомо про два кейси від SoftServe та GlobalLogic. Треба зазначити, що в обох випадках сторони не озвучили вартість угод, але давайте тезово розберемо ці події.

Історія перша: SoftServe поглинає Hoverstate

В червні 2023 року українська IT-компанія SoftServe оголосила про придбання цифрового агентство Hoverstate. Його команда фокусується на створенні цифрових стратегій, мобільних застосунків та веб-розробці. Офіси Hoverstate знаходяться в США та Італії.

Співзасновник SoftServe Ярослав Любінець пояснює купівлю Hoverstate пошуками нових можливостей для бізнесу.

"Я впевнений, що ця угода позитивно позначиться на розвитку компанії", - зазначив Любінець в офіційному релізі.

Історія друга: GlobalLogic купує Sidero

В липні 2023 року стало відомо, що GlobalLogic, яка входить до складу Hitachi Group, укладає угоду з придбання Sidero Ltd. Ірландська команда спеціалізується на розробці хмарного програмного забезпечення у сфері зв’язку. Офіси Sidero знаходяться в Атлоні (Республіка Ірландія) та Ньюрі (Північна Ірландія).

В GlobalLogic зазначили, що придбання Sidero поглибить компетенції GlobalLogic у сфері інжинірингу, архітектури та хмарного програмного забезпечення, а також розширить присутність компанії в Європі. Згідно з домовленностями, Sidero продовжить працювати в поточному складі як дочірня компанія GlobalLogic.

"Разом ми зміцнимо провідні позиції в цьому та інших високодинамічних сегментах ринку", - відмітив президент та CEO GlobalLogic Нітеш Банга в офіційному релізі.

Чому інвестори готові проводити IT M&A угоди під час війни

Як пояснюють учасники айті-галузі, основна ідея будь-якого злиття та поглинання – це розвиток. Завдяки M&A компанії модернізуються, збільшують дохід та стають ще більш привабливими для інвесторів . Ці тренди є незмінними навіть під час війни та кризи. Тому айті-спільнота продовжує проводити M&A угоди як на глобальному рівні, так і в Україні.

"Попри війну в Україні, покупці продовжують шукати перспективні ІТ-компанії. Важливим фактором при виборі таких компаній є експертиза та прибутковість. Українські компанії мають додаткові переваги перед компаніями з інших регіонів, адже ми змогли працювати в умовах світової економічної турбулентності та попри повномасштабне вторгнення. Це дає інвесторам впевненість у стійкості, відповідальності та професіоналізмі, тому такі компанії продовжують приваблювати інвесторів", - роз’яснює Delo.ua виконавчий директор Асоціації ІТ Ukraine Костянтин Васюк.

На IT M&A ринку цікавлять якісні проєкти з дисконтом

CFO Ciklum Андрій Оксенюк каже, що інвестори у всьому світі активно шукають якісні проєкти. Такі компанії мають відповідати певним характеристикам:

продовжують розвиватися;

забезпечують прибутковість;



складають гарні портфелі клієнтів;



мають індустріальну спеціалізацію;



розвивають технологічну експертизу;



залучають таланти;



дійсно розуміються на своєму секторі.



Якісні активи працюють й в Україні, тому інвестори можуть бути зацікавлені в їх придбанні, каже CEO Avenga Юрій Адамчук. При цьому покупці можуть застосувати ринковий дисконт, який відображає геополітичний та макроекономічний ландшафт в нашій країні.

"Якщо є компанії, які продовжують зростати навіть в цих умовах, мають цікаві компетенції та диференціатори, резистентну клієнтську базу, покупка таких компаній може принести гарний дохід на такі інвестиції. Ці угоди, як правило, відбуваються по значно нижчій оцінці ніж в довоєнний період". Юрій Адамчук CEO Avenga

При цьому безпекові ризики мають вплив для інвесторів, але географічне розташування не є визначальним фактором у прийнятті рішення, зазначає Оксенюк.

"Згідно зі звітами, у 2022 році ІТ-сектор забезпечив близько половини M&A угод в Україні. Тому основний акцент уваги залишатиметься на фінансових показниках компанії, можливостях зростання, якості клієнтів, складності послуг". Андрій Оксенюк CFO Ciklum

На IT M&A ринку цінують гнучкість та стійкість

Незважаючи на повномасштабне вторгнення, компанії виконали свої зобов’язання перед замовниками, тож така стійкість приваблює інвестиції, впевнений CEO та ко-фаундер Sigma Software Group Валерій Красовський.

"Тільки уявіть, як наші українські інженери можуть працювати в умовах, коли немає війни та постійних загроз, якщо вони настільки ефективні та віддані в нестабільний час. Інвестори побачили, на що ми здатні та який потенціал маємо". Валерій Красовський CEO та ко-фаундер Sigma Software Group

А ще українські інженери більш гнучкі та працьовиті, у порівнянні з фахівцями з європейських країн, продовжує Красовський. Справа в тому, що за кордоном існує багато регуляторних обмежень, що стосуються роботи в неробочий час.

"Але реальний бізнес вимагає дещо іншого підходу, він потребує високої гнучкості. Саме тому українські компанії залишаються в фокусі інтересу з боку інвесторів", - каже Красовський.

Які напрямки цікаві на IT M&A ринку з метою інвестування

Складовими формули успіху інвестицій у технологічному секторі можуть бути інновація помножена на унікальність продукту та світові тренди, вважає Костянтин Васюк з Асоціації ІТ Ukraine. Тому сьогодні найбільш популярним напрямом ІТ-інвестицій є штучний інтелект (ШІ) та все що з ним пов’язано, - машинне навчання, автоматизація процесів для оптимізації бізнесу тощо.

"Україна сьогодні є одним з лідерів у Defence tech (оборонні технології), розробках з кіберзахисту та кібербезпеки. Інвестори з-за кордону все частіше придивляються саме до компаній з такою експертизою". Костянтин Васюк виконавчий директор Асоціації ІТ Ukraine

Також експерт зазначає, що учасники цьогорічного Recovery Conference у Лондоні окремо відзначили унікальність ІТ-рішень українських компаній з Healthtech, Agrotech, Fintech. Загалом попит на інтеграцію ІТ-рішень в медицину, освіту, промисловість підвищується, тож інтерес інвесторів до компаній, що здатні запропонувати відповідні технічні інновації, теж зростає.

Треба шукати заміну продуктам російського походження

Виходячи з актуальних трендів, CFO та співвласниця IT-компанії Bimp Юлія Дирявко виділила топ-5 напрямків в українській техногалузі , що будуть перспективні для інвестування найближчі роки.

Інвестори звертають увагу на штучний інтелект та машинне навчання. Джерело: Delo.ua

Особливу увагу Юлія Дирявко звертає на необхідність розвивати продукти, що зможуть замінити в Україні програмне забезпечення російського походження.

"Приведу приклад: сьогодні понад 50% торгово-виробничого бізнесу в Україні до сих пір використовують 1С та російську МойСклад". Юлія Дирявко CFO та співвласниця IT-компанії Bimp Юлія Дирявко

Тому інвестиції в цьому секторі вкрай важливі, оскілки посилять позиції українських розробників, забезпечать захист даних від кібератак, допоможуть зацікавити потенційних клієнтів новими продуктами та ін.

Пріоритетним для інвесторів стане ШІ та military tech

Валерій Красовський з Sigma Software Group вважає, що зараз інвесторам цікаві як сервісні бізнеси, так і продуктові. При цьому в Україні є багато прикладів дуже успішних проєктів, які відомі далеко за межами країни – це Ajax, Preply, Gitlab та ін. Такі історії підвищують інтерес до українських компаній серед інвесторів.

В цілому, на думку Красовського, інвестиції в техногалузі можуть фокусуватися на Artificial Intelligence (штучний інтелект), оскільки інтерес до його можливостей феноменально зріс з появою ChatGPT.

Своєю чергою, Андрій Оксенюк з Ciklum впевнений, що інвесторів цікавлять нові технології та рішення, які мають зрозумілі перспективи. Зокрема, зараз швидко розвиваються такі напрямки, як аналіз даних, штучний інтелект та комерційне програмне забезпечення. Тому деякі покупці шукатимуть підприємства зі значними можливостями впровадження технологій та ведення бізнесу.

Крім того, інвестори придивляються до military tech, оскільки в цьому секторі з’являється величезна кількість цікавих продуктів, продовжує Красовський.

"Цей тренд підтверджує, в тому числі, діяльність Brave1 – кластеру з підтримки DefenseTech розробок, що був запущений в квітні цього року за ініціативи держави", - каже Красовський.

А Юрій Адамчук з Avenga акцентує, що інвестори зацікавлені в покупці компаній з сильними диференціаторами, глибокими компетенціями, що дозволяють працювати по вищих рейтах і якісною клієнтською базою.