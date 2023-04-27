У Києві стартував кластер з розвитку оборонних технологій BRAVE1. Які нові розробки були представлені у галузі defense tech

Українські компанії в галузі defense tech зібрались під одним дахом, щоб представити свої розробки під час підпису державними інституціями меморандуму про взаємодію та підтримку вітчізняної галузі в рамках проєкту BRAVE1. Що відбувалось на презентації проєкту та які розробки виробників були представлені, читайте у репортажі Delo.ua.

26 квітня 2023 року у Києві представники державних інституцій підписали меморандум про взаємодію та підтримку в рамках проєкту BRAVE1.

BRAVE1 - це кластер для розвитку Defense Tech в Україні, заснований Міністерством цифрової трансформації, Міністерством оборони, Генеральним штабом Збройних Сил України, Радою національної безпеки і оборони, Міністерством стратегічних галузей, Міністерством економіки.

Команда та профільні експерти кластеру надають стартапам та розробникам фінансову, інформаційну та організаційну підтримку заради технологічної переваги над ворогом та нашої перемоги. Про кластер BRAVE1 (Приховати)

Проєкт покликано вирішити кілька задач. Одна за головних - прийняття на озброєння та передача для фронту передових українських технологічних рішень. Не менш важлива - комплексна підтримка українських розробників у галузі інноваційних оборонних технологій. В цілому проєкт має на меті перетворення України в світового лідера defense tech.

Сім представників державних інституцій підписали меморандум та презентували кластер BRAVE1. Фото: Delo.ua

Десятки людей зібрались в одному місці та стали свідками, як сім представників державних інституцій підписали меморандум та презентували кластер BRAVE1, завдяки якій українські компанії в галузі defense tech зможуть залучити інвестиції та запустити масове виробництво.

Презентація кластеру BRAVE1. Фото: Delo.ua

У процесі ствоерння платформи за основу бралась робота подібних кластерів у США, Естонії, Ізраїлі. Зокрема, Defense Innovation Unit від Пентагону.

Під час презентації платформи віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про п'ять напрямків діяльності BRAVE1:

Invest: Надавати гранти розробникам, що визначені пріоритетними для потреб сил безпеки та оборони. Invent: Допомагати силам безпеки і оборони знаходити ефективні технологічні рішення в середовищі українських розробників. Platform: Створити платформу, що об’єднує усіх стейкхолдерів галузі. Showcase: Забезпечення взаємодії з силами оборони через демонстрацію їм розробок та отримання зворотнього зв'язку щодо їх використання. Boost: Надати всесторонню підтримку проєктам, визначеним пріоритеними для сил безпеки і оборони.



Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: Delo.ua



За його словами, в умовах сучасної війни технології дуже важливі.

У нас на полі боя багато молодих людей, які використовують технології. І ми бачимо, як швидко вони навчаються та використовують їх. Ці технології навіть не були розраховані на це. І це, мабуть, найбільша технологічна війна, яка була на планеті. Нажаль, для нас це відбувається і гине дуже багато людей. Але з точки зору технології, які ми можемо впроваджувати, вони можуть багато для нас змінити. Михайло Федоров Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації

На заході також був присутній Міністр оборони України Олексій Резніков, який підкреслив, що технологічні переваги – це не тільки вимога часу чи сучасного військового мистецтва, яке вимагає ведення мережецентричної війни з високим рівнем автоматизації, застосування повітряних, наземних, надводних чи підводних дронів. Технології - це життя наших людей і нашої країни.

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Delo.ua

Міноборони як державний замовник відповідальне за адміністрування всіх етапів процесу, пов'язаного з новим зразками ОВТ - від їх оцінки до прийняття рішення про введення в експлуатацію.

BRAVE1 розглядається як дуже практичний інструмент. Нас цікавлять в першу чергу "зрілі розробки", які можуть бути швидко доведені до застосування. Ми розраховуємо, що BRAVE1 допоможе доводити ініціативи до відповідного рівня зрілості. А далі ми підхопимо і проведемо усіма лабіринтами, до міжнародної кодифікації і реєстрів НАТО. Олексій Резніков Міністр оборони України

За такого підходу BRAVE1 стане інкубатором, акселератором, який допоможе підтягнути ініціативи до рівня, що Міноборони могло їх підхоплювати сьогодні і планувати на майбутнє: формувати політики, майбутній образ ЗСУ та всього сектору оборони, планувати під це ресурси та інфраструктуру. Щоб до нашої армії потрапляла найкраща зброя та обладнання.

Як BRAVE1 допоможе розробникам

Подати власну розробку можна за посиланням.

Експерти кластеру допоможуть з:

Військовою експертизою.

Презентацією розробок військовим споживачам.

Участю в хакатонах з вирішення військових задач.

Проведенням демонстрацій розробок на полігоні та їх тестуванням у військах.

Допуском до експлуатації, прийняття на озброєння.

Також передбачається фінансування та масштабування проєктів:

Отримання грантової підтримки.

Залучення інвестицій від інституційних чи приватних інвесторів.

Супровід з питань масштабування бізнесу.

Доступ до акселераторів та інкубаторів, R&D resource центру.

Участь в міжнародних виставках та презентаціях у складі проєкту.

Для розробників є можливість отримати бізнес-освіту:

Бізнес-акселератор з розвитку і масштабування.

Воркшопи і майстер-класи.

Нетворкінг та мітапи.

Експерти також допоможуть з іншими організаційними питаннями:

Легалізацією розробок.

Підтримкою створення консорціумів.

Супровідом у дотриманні ДСТУ та стандартів NATO.

Бронюванням військовозобов'язаних.

Які розробки виробників були представлені

В приміщенні, де відбувалась презентація платформи BRAVE1, українські розробники представили свої найновіщі розробки в галузі defense tech.

Так, компанія Esper Bionics представила біонічний протез Esper Hand.

Восени 2022 року журнал Time назвав продукт Esper Hand протезом з дивовижною точністю й одним із найкращих винаходів людства. За допомогою цього протезу можна інтуїтивно управляти кінцівкою.

Інші компанії представили різноманітні літаючі безпілотні аппарати - від маленьких до великих.

У свою чергу компанія DroneUA представила антидронову рушницю та систему захисту від несанкціованого проникнення дронів, визначення та блокування БПЛА.

Представники компанії зазначили, що деякі розробки були створені для цивильних потреб, але через повномасштабну війну були адаптовані розробниками для використання на полі бою.

Цікаву розробку під назвою Toloka представили українські винахідники.

На презентації була представлена маленька модель, одна з трьох існуючих. Цей апарат знищує ворожі цілі в межах певної акваторії і може працювати на різних відстанях. За словами представника компанії, однин з апаратів може дістатися до Криму та повернутись назад, в залежності від точки пуску. Цікаво те, що за словами розробників апарат може підривати навіть опори мосту.

Як зазначив представник компанії, наразі ця технологія не використовується українськими військовими. Однак розробники хочуть зареєструватись на платформі BRAVE1, щоб в результаті мати змогу виробляти плаваючі дрони для військових потреб.

Були також і інші різноманітні розробки, наприклад, апарат для розмінування або пристрій для виявлення ворожих цілей. Здебільшого ці розробки - винаходи цивільного призначення, які вдалось модифікувати під потреби військових.

Зазначимо, що наразі жодна з цих розробок не використовується на полі бою. Але розробники мають надію, що їх виробництво стане масовим та стане у нагоді українським воїнам.

Поспілкувавшись з українськими виробниками у галузі defense tech можна зробити висновок, що вони готові використовувати усі можливі шляхи для того, у тому числі через кластер BRAVE1, щоб їх розробки вийшли на рівень серійного виробництва, а розроблені технології допомогли силам оборони наблизити перемогу України.