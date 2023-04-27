В Киеве стартовал кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Какие новые разработки были представлены в области defense tech

Украинские компании в области defense tech собрались под одной крышей, чтобы представить свои разработки во время подписания государственными институтами меморандума о взаимодействии и поддержке отечественной отрасли в рамках проекта BRAVE1. Что происходило на презентации проекта и какие разработки были представлены, читайте в репортаже Delo.ua.

26 апреля 2023 года в Киеве представители государственных институтов подписали меморандум о взаимодействии и поддержке в рамках проекта BRAVE1.

BRAVE1 – это кластер для развития Defense Tech в Украине, основанный Министерством цифровой трансформации, Министерством обороны, Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, Советом национальной безопасности и обороны, Министерством стратегических отраслей, Министерством экономики.

Команда и профильные эксперты кластера оказывают стартапам и разработчикам финансовую, информационную и организационную поддержку ради технологического превосходства над врагом и нашей победы. О кластере BRAVE1 (Приховати)

Проект призван решить несколько задач. Одна из главных – принятие на вооружение и передача для фронта передовых украинских технологических решений. Не менее важна – комплексная поддержка украинских разработчиков в области инновационных оборонных технологий. В целом проект преследует цель превращения Украины в мирового лидера defense tech.

Семь представителей государственных институтов подписали меморандум и представили кластер BRAVE1. Фото: Delo.ua

Десятки людей собрались в одном месте и стали свидетелями того, как семь представителей государственных институтов подписали меморандум и презентовали платформу BRAVE1, благодаря которой украинские компании в области defense tech смогут привлечь инвестиции и запустить массовое производство.

Презентация кластера BRAVE1. Фото: Delo.ua

В процессе создания платформы за основу бралась работа подобных кластеров в США, Эстонии, Израиле. В частности, Defense Innovation Unit от Пентагона.

Во время презентации платформы вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о пяти направлениях деятельности BRAVE1:

Invest: Предоставлять гранты разработчикам, определенным приоритетными для нужд сил безопасности и обороны. Invent: Помогать силам безопасности и обороны находить эффективные технологические решения среди украинских разработчиков. Platform: Создать платформу, объединяющую всех стейкхолдеров отрасли. Showcase: Обеспечение взаимодействия с силами обороны посредством демонстрации им разработок и получения обратной связи по их использованию. Boost: Оказать всестороннюю поддержку проектам, определенным приоритетными для сил безопасности и обороны.



Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: Delo.ua



По его словам, в условиях современной войны технологии очень важны.

У нас на поле боя много молодых людей, использующих технологии. И мы видим, как быстро они учатся и используются. Эти технологии даже не были рассчитаны на это. И это, пожалуй, самая большая технологическая война, которая была на планете. К сожалению, для нас это происходит и гибнет очень много людей. Но с точки зрения технологии, которые мы можем внедрять, они могут многое изменить для нас. Михаил Федоров Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации

На мероприятии также присутствовал Министр обороны Украины Алексей Резников, который подчеркнул, что технологические преимущества – это не только требование времени или современного военного искусства, которое требует ведения сетевой центрической войны с высоким уровнем автоматизации, применения воздушных, наземных, надводных или подводных дронов. Технологии – это жизнь наших людей и нашей страны.

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Delo.ua

Минобороны как государственный заказчик ответственен за администрирование всех этапов процесса, связанного с новым образцом ВВТ – от их оценки до принятия решения о вводе в эксплуатацию.

BRAVE1 рассматривается как очень практичный инструмент. Нас интересуют в первую очередь "зрелые разработки", которые могут быть быстро доведены до применения. Мы рассчитываем, что BRAVE1 поможет доводить инициативы до соответствующего уровня зрелости. А дальше мы подхватим и проведем всеми лабиринтами к международной кодификации и реестрам НАТО. Алексей Резников Министр обороны Украины

При таком подходе BRAVE1 станет инкубатором, акселератором, который поможет подтянуть инициативы до уровня, который Минобороны могло их подхватывать сегодня и планировать на будущее: формировать политики, будущий образ ВСУ и всего сектора обороны, планировать ресурсы и инфраструктуру. Чтобы в нашу армию попадало лучшее оружие и оборудование.

Как BRAVE1 поможет разработчикам

Подать собственную разработку можно по ссылке.

Эксперты кластера помогут с:

Военной экспертизой.

Презентацией разработок военным потребителям.

Участием в хакатонах по решению военных задач.

Проведением демонстраций разработок на полигоне и их тестирование в войсках.

Допуском к эксплуатации, принятию на вооружение.

Также предполагается финансирование и масштабирование проектов:

Получение грантовой поддержки.

Привлечение инвестиций от институциональных или частных инвесторов.

Сопровождение по вопросам масштабирования бизнеса.

Доступ к акселераторам и инкубататорам, R&D resource центру.

Участие в международных выставках и презентациях в составе проекта.

Для разработчиков есть возможность получить бизнес-образование:

Бизнес-акселератор по развитию и масштабированию.

Воркшопы и мастер-классы.

Нетворкинг и митапы.

Эксперты также помогут с другими организационными вопросами:

Легализацией разработок.

Поддержкой создания консорциумов.

Сопровождением в соблюдении ДСТУ и стандартов НАТО.

Бронированием военнообязанных.

Какие разработки производителей были представлены

В помещении, где проходила презентация платформы BRAVE1, украинские разработчики представили свои новейшие разработки в области defense tech.

Так, компания Esper Bionics представила бионический протез Esper Hand.

Осенью 2022 года журнал Time назвал продукт Esper Hand протезом с удивительной точностью и одним из лучших изобретений человечества. Посредством этого протеза можно интуитивно управлять конечностью.

Другие компании представили разнообразные летающие беспилотные аппараты – от маленьких до больших.

В свою очередь компания DroneUA представила антидроновое ружье и систему защиты от несанкционированного проникновения дронов, определения и блокировки БПЛА.

Представители компании отметили, что некоторые разработки были созданы для гражданских нужд, но из-за полномасштабной войны адаптированы разработчиками для использования на поле боя.

Интересную разработку под названием Toloka представили украинские изобретатели.

На презентации была представлена маленькая модель, одна из трёх существующих. Этот аппарат уничтожает враждебные цели в пределах определенной акватории и может работать на разных расстояниях. По словам представителя компании, один из аппаратов может добраться до Крыма и вернуться назад, в зависимости от точки запуска. Интересно, что по словам разработчиков аппарат может взрывать даже опоры моста.

Как отметил представитель компании, в настоящее время эта технология не используется украинскими военными. Однако разработчики хотят зарегистрироваться на платформе BRAVE1, чтобы в результате иметь возможность производить плавающие дроны для военных нужд.

Были также и другие разнообразные разработки, например аппарат для разминирования или устройство обнаружения враждебных целей. В основном эти разработки – изобретения гражданского назначения, которые удалось модифицировать под нужды военных.

Отметим, что ни одна из этих разработок не используется на поле боя. Но разработчики надеются, что их производство станет массовым и пригодится украинским воинам.

Пообщавшись с украинскими производителями в области defense tech, можно сделать вывод, что они готовы использовать все возможные пути для того, в том числе через кластер BRAVE1, чтобы их разработки вышли на уровень серийного производства, а разработанные технологии помогли силам обороны приблизить победу Украины.