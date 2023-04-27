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Промышленность
Дата публикации

В Киеве стартовал кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Какие новые разработки были представлены в области defense tech

  • Ева Таранова
    Ева Таранова

    Корреспондент

В Украине запущен кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Фото: Delo.ua
В Украине запущен кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Фото: Delo.ua

Украинские компании в области defense tech собрались под одной крышей, чтобы представить свои разработки во время подписания государственными институтами меморандума о взаимодействии и поддержке отечественной отрасли в рамках проекта BRAVE1. Что происходило на презентации проекта и какие разработки были представлены, читайте в репортаже Delo.ua.

26 апреля 2023 года в Киеве представители государственных институтов подписали меморандум о взаимодействии и поддержке в рамках проекта BRAVE1.

BRAVE1 – это кластер для развития Defense Tech в Украине, основанный Министерством цифровой трансформации, Министерством обороны, Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, Советом национальной безопасности и обороны, Министерством стратегических отраслей, Министерством экономики.
Команда и профильные эксперты кластера оказывают стартапам и разработчикам финансовую, информационную и организационную поддержку ради технологического превосходства над врагом и нашей победы.

Проект призван решить несколько задач. Одна из главных – принятие на вооружение и передача для фронта передовых украинских технологических решений. Не менее важна – комплексная поддержка украинских разработчиков в области инновационных оборонных технологий. В целом проект преследует цель превращения Украины в мирового лидера defense tech.

Фото 2 — В Киеве стартовал кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Какие новые разработки были представлены в области defense tech
Семь представителей государственных институтов подписали меморандум и представили кластер BRAVE1. Фото: Delo.ua

Десятки людей собрались в одном месте и стали свидетелями того, как семь представителей государственных институтов подписали меморандум и презентовали платформу BRAVE1, благодаря которой украинские компании в области defense tech смогут привлечь инвестиции и запустить массовое производство.

Фото 3 — В Киеве стартовал кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Какие новые разработки были представлены в области defense tech
Презентация кластера BRAVE1. Фото: Delo.ua

В процессе создания платформы за основу бралась работа подобных кластеров в США, Эстонии, Израиле. В частности, Defense Innovation Unit от Пентагона.

Во время презентации платформы вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о пяти направлениях деятельности BRAVE1:

  1. Invest: Предоставлять гранты разработчикам, определенным приоритетными для нужд сил безопасности и обороны.
  2. Invent: Помогать силам безопасности и обороны находить эффективные технологические решения среди украинских разработчиков.
  3. Platform: Создать платформу, объединяющую всех стейкхолдеров отрасли.
  4. Showcase: Обеспечение взаимодействия с силами обороны посредством демонстрации им разработок и получения обратной связи по их использованию.
  5. Boost: Оказать всестороннюю поддержку проектам, определенным приоритетными для сил безопасности и обороны.
Фото 4 — В Киеве стартовал кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Какие новые разработки были представлены в области defense tech
Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: Delo.ua

По его словам, в условиях современной войны технологии очень важны.

У нас на поле боя много молодых людей, использующих технологии. И мы видим, как быстро они учатся и используются. Эти технологии даже не были рассчитаны на это. И это, пожалуй, самая большая технологическая война, которая была на планете. К сожалению, для нас это происходит и гибнет очень много людей. Но с точки зрения технологии, которые мы можем внедрять, они могут многое изменить для нас.

Михаил Федоров
Михаил Федоров Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации

На мероприятии также присутствовал Министр обороны Украины Алексей Резников, который подчеркнул, что технологические преимущества – это не только требование времени или современного военного искусства, которое требует ведения сетевой центрической войны с высоким уровнем автоматизации, применения воздушных, наземных, надводных или подводных дронов. Технологии – это жизнь наших людей и нашей страны.

Фото 5 — В Киеве стартовал кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Какие новые разработки были представлены в области defense tech
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Delo.ua

Минобороны как государственный заказчик ответственен за администрирование всех этапов процесса, связанного с новым образцом ВВТ – от их оценки до принятия решения о вводе в эксплуатацию.

BRAVE1 рассматривается как очень практичный инструмент. Нас интересуют в первую очередь "зрелые разработки", которые могут быть быстро доведены до применения. Мы рассчитываем, что BRAVE1 поможет доводить инициативы до соответствующего уровня зрелости. А дальше мы подхватим и проведем всеми лабиринтами к международной кодификации и реестрам НАТО.

Алексей Резников
Алексей Резников Министр обороны Украины

При таком подходе BRAVE1 станет инкубатором, акселератором, который поможет подтянуть инициативы до уровня, который Минобороны могло их подхватывать сегодня и планировать на будущее: формировать политики, будущий образ ВСУ и всего сектора обороны, планировать ресурсы и инфраструктуру. Чтобы в нашу армию попадало лучшее оружие и оборудование.

Как BRAVE1 поможет разработчикам

Подать собственную разработку можно по ссылке.

Эксперты кластера помогут с:

  • Военной экспертизой.
  • Презентацией разработок военным потребителям.
  • Участием в хакатонах по решению военных задач.
  • Проведением демонстраций разработок на полигоне и их тестирование в войсках.
  • Допуском к эксплуатации, принятию на вооружение.

Также предполагается финансирование и масштабирование проектов:

  • Получение грантовой поддержки.
  • Привлечение инвестиций от институциональных или частных инвесторов.
  • Сопровождение по вопросам масштабирования бизнеса.
  • Доступ к акселераторам и инкубататорам, R&D resource центру.
  • Участие в международных выставках и презентациях в составе проекта.

Для разработчиков есть возможность получить бизнес-образование:

  • Бизнес-акселератор по развитию и масштабированию.
  • Воркшопы и мастер-классы.
  • Нетворкинг и митапы.

Эксперты также помогут с другими организационными вопросами:

  • Легализацией разработок.
  • Поддержкой создания консорциумов.
  • Сопровождением в соблюдении ДСТУ и стандартов НАТО.
  • Бронированием военнообязанных.

Какие разработки производителей были представлены

В помещении, где проходила презентация платформы BRAVE1, украинские разработчики представили свои новейшие разработки в области defense tech.

Так, компания Esper Bionics представила бионический протез Esper Hand.

Фото 6 — В Киеве стартовал кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Какие новые разработки были представлены в области defense tech
Фото 7 — В Киеве стартовал кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Какие новые разработки были представлены в области defense tech
Фото 8 — В Киеве стартовал кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Какие новые разработки были представлены в области defense tech
Фото 9 — В Киеве стартовал кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Какие новые разработки были представлены в области defense tech

Осенью 2022 года журнал Time назвал продукт Esper Hand протезом с удивительной точностью и одним из лучших изобретений человечества. Посредством этого протеза можно интуитивно управлять конечностью.

Другие компании представили разнообразные летающие беспилотные аппараты – от маленьких до больших.

Фото 10 — В Киеве стартовал кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Какие новые разработки были представлены в области defense tech
Фото 11 — В Киеве стартовал кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Какие новые разработки были представлены в области defense tech
Фото 12 — В Киеве стартовал кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Какие новые разработки были представлены в области defense tech
Фото 13 — В Киеве стартовал кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Какие новые разработки были представлены в области defense tech
Фото 14 — В Киеве стартовал кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Какие новые разработки были представлены в области defense tech
Фото 15 — В Киеве стартовал кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Какие новые разработки были представлены в области defense tech
Фото 16 — В Киеве стартовал кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Какие новые разработки были представлены в области defense tech
Фото 17 — В Киеве стартовал кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Какие новые разработки были представлены в области defense tech

В свою очередь компания DroneUA представила антидроновое ружье и систему защиты от несанкционированного проникновения дронов, определения и блокировки БПЛА.

Фото 18 — В Киеве стартовал кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Какие новые разработки были представлены в области defense tech
Фото 19 — В Киеве стартовал кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Какие новые разработки были представлены в области defense tech
Фото 20 — В Киеве стартовал кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Какие новые разработки были представлены в области defense tech

Представители компании отметили, что некоторые разработки были созданы для гражданских нужд, но из-за полномасштабной войны адаптированы разработчиками для использования на поле боя.

Интересную разработку под названием Toloka представили украинские изобретатели.

Фото 21 — В Киеве стартовал кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Какие новые разработки были представлены в области defense tech
Фото 22 — В Киеве стартовал кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Какие новые разработки были представлены в области defense tech

На презентации была представлена маленькая модель, одна из трёх существующих. Этот аппарат уничтожает враждебные цели в пределах определенной акватории и может работать на разных расстояниях. По словам представителя компании, один из аппаратов может добраться до Крыма и вернуться назад, в зависимости от точки запуска. Интересно, что по словам разработчиков аппарат может взрывать даже опоры моста.

Как отметил представитель компании, в настоящее время эта технология не используется украинскими военными. Однако разработчики хотят зарегистрироваться на платформе BRAVE1, чтобы в результате иметь возможность производить плавающие дроны для военных нужд.

Были также и другие разнообразные разработки, например аппарат для разминирования или устройство обнаружения враждебных целей. В основном эти разработки – изобретения гражданского назначения, которые удалось модифицировать под нужды военных.

Фото 23 — В Киеве стартовал кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Какие новые разработки были представлены в области defense tech
Фото 24 — В Киеве стартовал кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Какие новые разработки были представлены в области defense tech
Фото 25 — В Киеве стартовал кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Какие новые разработки были представлены в области defense tech
Фото 26 — В Киеве стартовал кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Какие новые разработки были представлены в области defense tech

Отметим, что ни одна из этих разработок не используется на поле боя. Но разработчики надеются, что их производство станет массовым и пригодится украинским воинам.

Фото 27 — В Киеве стартовал кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Какие новые разработки были представлены в области defense tech
Фото 28 — В Киеве стартовал кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Какие новые разработки были представлены в области defense tech
Фото 29 — В Киеве стартовал кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Какие новые разработки были представлены в области defense tech
Фото 30 — В Киеве стартовал кластер по развитию оборонных технологий BRAVE1. Какие новые разработки были представлены в области defense tech

Пообщавшись с украинскими производителями в области defense tech, можно сделать вывод, что они готовы использовать все возможные пути для того, в том числе через кластер BRAVE1, чтобы их разработки вышли на уровень серийного производства, а разработанные технологии помогли силам обороны приблизить победу Украины.