Топ-менеджер Apple возглавит совет оборонных инноваций в рамках украинской платформы Brave1

Директор по взаимодействию с госорганами стран и регионов в Apple Inc., офицер запаса Военно-морских сил США, ветеран войны Марк Леннон возглавит Defense Innovation Council в рамках украинской платформы Brave1.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Более подробно о функциях, выполняемых Defense Innovation Council, в Минцифре не рассказали. В то же время Федоров отметил, что биография Леннона подтверждает, что он является лучшим кандидатом на этот пост.

Последние 22 года Леннон работал с инновациями. Он занимал руководящие должности в Gartner и правительстве США, был офицером американских ВМС и остается резервистом. У Леннона есть военный опыт: участвовал в боевых действиях.

Федоров отметил, что это важно, ведь он должен понимать, в чем нуждаются военные на поле боя. Помимо Apple, Леннон работает в подразделении оборонных инноваций в Силиконовой (Кремниевой) долине. Внедряет технологии для решения проблем безопасности.

"Опыт и авторитет Марка помогут Brave1 стать мощной платформой для генерирования технологий победы. А еще — сделать украинские разработки известными на весь мир и приобщить к проекту экспертов главных технологических компаний. Например, Майкрософт, Амазон и другие", — добавил Федоров.

Напомним, Brave1 запустили 27 апреля. Платформа объединит государственные и частные инициативы по разработке инновационных решений в интересах сил обороны и безопасности, что поможет Украине получить технологическое превосходство над врагом.

Brave1 будет иметь четыре основные функции: