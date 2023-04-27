Топменеджер Apple очолить раду оборонних інновацій у межах української платформи Brave1

Директор зі взаємодії з держорганами країн та регіонів в Apple Inc., офіцер запасу Військово-морських сил США, ветеран війни Марк Леннон очолить Defense Innovation Council у межах Brave1.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Більш детально про функції, які виконуватиме Defense Innovation Council, в Мінцифри не розповіли. Водночас Федоров зазначив, що біографія Леннона підтверджує, що він є кращим кандидатом на цю посаду.

Останні 22 роки Леннон працював з інноваціями. Він обіймав керівні посади в Gartner та уряді США, був офіцером американських ВМС, а наразі залишається резервістом. Леннон має військовий досвід: брав участь у бойових діях.

Федоров зазначив, що це важливо, адже він мусить розуміти, чого потребують військові на полі бою. Крім Apple, Леннон працює в підрозділі оборонних інновацій у Силіконовій (Кремнієвій) долині. Впроваджує технології для вирішення проблем нацбезпеки.

"Досвід та авторитет Марка допоможуть Brave1 стати потужною платформою для генерування технологій перемоги. А ще — зробити українські розробки відомими на весь світ та долучити до проєкту експертів головних технологічних компаній. Як-от Майкрософт, Амазон та інші", — додав Федоров.

Нагадаємо, Brave1 запустили 27 квітня. Платформа об'єднає державні та приватні ініціативи з розробки інноваційних рішень в інтересах сил оборони і безпеки, що допоможе Україні здобути технологічну перевагу над ворогом.

Brave1 матиме чотири основні функції: