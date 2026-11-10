Microsoft закликає Трампа не блокувати китайські деталі через загрозу зриву запуску дата-центрів

Корпорація Microsoft разом з іншими представниками технологічної галузі тисне на адміністрацію Дональда Трампа з вимогою зупинити підготовку заборони на імпорт китайських оптичних трансиверів. У компанії попереджають, що цей крок може зупинити розгортання дата-центрів та завдати непоправної шкоди лідерству США в перегонах за розвиток штучного інтелекту.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Федеральна комісія зі зв'язку США працює над обмеженням імпорту нових моделей оптичних трансиверів із КНР, які забезпечують передачу даних волоконно-оптичними кабелями зі швидкістю світла всередині дата-центрів.

У Вашингтоні побоюються, що ці модулі можуть використовуватися владою Китаю для шпигунства, викрадення даних, впровадження шкідливого ПЗ або зриву роботи американських обчислювальних потужностей.

Для зв'язку серверів, маршрутизаторів і комутаторів у великих дата-центрах потрібні мільйони таких модулів. За даними аналітичної платформи Cleanview, тільки Microsoft зараз будує в США 35 дата-центрів і планує звести ще 134.

Загроза дефіциту та позиція індустрії

Лобістська група Information Technology Industry Council (ITI), яка об'єднує технологічні компанії, ще в серпні звернулася до FCC із закликом не вносити трансивери до чорного списку.

Як зазначив генеральний юрисконсульт ITI Джон Міллер, багато хмарних компаній уже закупили потрібні для будівництва ШІ-чипи, однак без оптичних трансиверів вони буквально простоюватимуть без діла, доки не з'являться компоненти для їхнього з'єднання між собою.

За даними Counterpoint Research, на китайські компанії, зокрема Eoptolink та Zhongji Innolight, припадає дві третини світового ринку оптичних трансиверів. Американські виробники Coherent і Lumentum мають аналогічні технології, проте не володіють достатніми масштабами виробництва, аби замінити китайських постачальників.

За інформацією джерел і клієнтської записки банку Morgan Stanley, адміністрація Трампа розглядає можливість заборонити лише китайські оптичні трансивери з пропускною здатністю 3,2 терабіта на секунду. Масове виробництво таких модулів очікується не раніше 2028 року, а широке встановлення — у 2029-му. Такий поріг міг би уникнути загострення відносин і надати американським компаніям час для нарощування власного виробництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США заборонили імпорт нових моделей китайських гуманоїдних і чотириногих роботів, а також підключених інверторів, які використовують в енергомережах і обладнанні дата-центрів.