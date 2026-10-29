Microsoft уперше за дев'ять років виходить на ринок облігацій і залучить $25 млрд на ШІ

Американська корпорація Microsoft планує залучити щонайменше 25 мільярдів доларів через перший за понад дев'ять років випуск облігацій інвестиційного рівня у США. Найбільший у світі розробник програмного забезпечення приєднується до інших технологічних гігантів, які беруть кредити для фінансування проєктів у сфері штучного інтелекту.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Компанія планує розділити випуск на 10 частин із термінами виплати від двох до 40 років. Остаточна сума ще не затверджена і залежатиме від попиту інвесторів. Організаторами продажу виступають банки Wells Fargo, JPMorgan Chase та UBS Group, а гроші підуть на загальні потреби корпорації, включно з капітальними видатками.

Фінансові результати та найвищий кредитний рейтинг

Минулого разу Microsoft випускав облігації у 2017 році — тоді вдалося залучити 17 мільярдів доларів. Корпорація разом із Johnson & Johnson залишається єдиною публічною компанією США з найвищим кредитним рейтингом AAA від агенцій Moody's та S&P Global. За підрахунками аналітиків, дохідність за рідкісними довгостроковими паперами Microsoft може перевищити 6% річних.

Орієнтир дохідності для найдовших 40-річних паперів із виплатою у 2066 році встановили з надбавкою до 1,35 відсоткового пункта над ставкою державних облігацій США. Це відповідає рівню аналогічних паперів Alphabet та Amazon, хоча ті мають нижчі кредитні рейтинги.

Вихід на борговий ринок став можливим після сильного фінансового звіту за перший квартал, де доходи хмарного бізнесу зросли на 48%, а капітальні витрати залишилися під контролем. Фінансова директорка Microsoft Емі Худ заявила, що компанія готова залучати додаткові кошти, коли ринкові умови будуть вигідними.

Ризики на ринку та вартість страхування боргів

Розміщення бондів стане перевіркою настроїв інвесторів, які дедалі більше сумніваються у швидкій окупності штучного інтелекту на тлі високих відсоткових ставок. Загалом із 2025 року провідні технологічні гіганти США вже позичили на ринку облігацій 387 мільярдів доларів.

Лише розробники дата-центрів та хмарні гіганти залучили у 2026 році понад 313 мільярдів доларів — майже втричі більше, ніж за весь 2025 рік. Це підштовхнуло глобальні продажі корпоративних бондів до рекордних 6,61 трильйона доларів.

Швидке зростання боргів викликає тривогу на ринку. Вартість кредитно-дефолтних свопів (CDS), якими страхують ризик невиплати, помітно зросла для компаній зі слабшими рейтингами: для зобов'язань Meta вона становить 116 базисних пунктів, для Oracle — близько 275 пунктів, тоді як для надійніших паперів Microsoft страховка коштує лише 54 базисні пункти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Microsoft досягли нового історичного рекорду, додавши 1,4 трильйона доларів до ринкової капіталізації та продовживши чотиримісячне біржове зростання.