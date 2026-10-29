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Російський актив на 252 млн грн передали АРМА: йдеться про українську компанію

Російський актив на 252 млн грн передали АРМА
Російський актив на 252 млн грн передали АРМА

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до передачі в управління 99,9822% статутного капіталу українського ТОВ "Горалмазопровод". Корпоративні права вартістю 252,455 млн грн належать російській компанії "Фірма "Сільвер".

Про це інформує Dilo з посиланням на дані АРМА.

Російській компанії належить практично весь статутний капітал українського підприємства — 99,9822%.

В АРМА актив має статус "Очікування". Передати корпоративні права планують управителю за договором.

ТОВ "Горалмазопровод" зареєстроване у 2007 році. Основним видом його діяльності є оптова торгівля. Статутний капітал компанії становить 252,5 млн грн.

За даними АРМА, нерухомості на балансі "Горалмазопроводу" немає.

Російського власника пов'язували з підприємствами ВПК

Корпоративні права "Горалмазопроводу" були арештовані ще у липні 2022 року в межах кримінального провадження, а згодом передані АРМА.

У матеріалах судової справи зазначалося, що російська "Фірма "Сільвер" та пов'язані з нею підприємства алмазної промисловості РФ виробляли технічні вироби з дорогоцінних металів і каміння.

За версією слідства, через субпідрядників така продукція постачалася підприємствам російського військово-промислового комплексу для виробництва електроніки та мікросхем військового призначення.

Нагадаємо, раніше АРМА сформувало портфель нових активів для управління, до якого увійшли корпоративні права підприємств, нерухомість, вантажні вагони та інше арештоване майно.

Автор:
Тетяна Гойденко

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