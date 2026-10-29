Российский актив на 252 млн грн передали АРМА: речь идет об украинской компании

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к передаче в управление 99,9822% уставного капитала украинского ООО Горалмазопровод. Корпоративные права стоимостью 252,455 млн. грн. принадлежат российской компании "Фирма "Сильвер".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные АРМА.

Российской компании принадлежит практически весь уставный капитал украинского предприятия – 99,9822%.

В АРМА актив имеет статус "Ожидания". Передать корпоративные права планируется управляющему по договору.

ООО "Горалмазопровод" зарегистрировано в 2007 году. Основным видом его деятельности является оптовая торговля. Уставный капитал компании составляет 252,5 млн. грн.

По данным АРМА, недвижимости на балансе "Горалмазопровода" нет.

Российского владельца связывали с предприятиями ВПК

Корпоративные права "Горалмазопровода" были арестованы еще в июле 2022 года в рамках уголовного производства, а затем переданы АРМА.

В материалах судебного дела отмечалось, что российская "Фирма "Сильвер" и связанные с ней предприятия алмазной промышленности РФ производили технические изделия из драгоценных металлов и камней.

По версии следствия через субподрядчиков такая продукция поставлялась предприятиям российского военно-промышленного комплекса для производства электроники и микросхем военного назначения.

Напомним, ранее АРМА сформировало портфель новых активов для управления, в который вошли корпоративные права предприятий, недвижимость, грузовые вагоны и другое арестованное имущество.