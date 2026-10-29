Microsoft впервые за девять лет выходит на рынок облигаций и привлечет $25 млрд на ИИ

Американская корпорация Microsoft планирует привлечь не менее 25 миллиардов долларов через первый за более чем девять лет выпуск облигаций инвестиционного уровня в США. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения присоединяется к другим технологическим гигантам, принимающим кредиты для финансирования проектов в сфере искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Компания планирует разделить выпуск на 10 частей со сроками выплаты от двух до 40 лет. Окончательная сумма еще не утверждена и будет зависеть от спроса инвесторов. Организаторами продаж выступают банки Wells Fargo, JPMorgan Chase и UBS Group, а деньги пойдут на общие нужды корпорации, включая капитальные расходы.

Финансовые результаты и высокий кредитный рейтинг

В прошлый раз Microsoft выпускал облигации в 2017 году – тогда удалось привлечь 17 миллиардов долларов. Корпорация вместе с Johnson & Johnson остается единственной публичной компанией США с самым высоким кредитным рейтингом AAA от агентств Moody's и S&P Global. По подсчетам аналитиков, доходность по редким долгосрочным бумагам Microsoft может превысить 6% годовых.

Ориентир доходности для самых длинных 40-летних бумаг с выплатой в 2066 году установили с надбавкой в 1,35 процентного пункта над ставкой государственных облигаций США. Это соответствует уровню аналогичных бумаг Alphabet и Amazon, хотя у них более низкие кредитные рейтинги.

Выход на долговой рынок стал возможен после сильного финансового отчета за первый квартал, где доходы облачного бизнеса выросли на 48%, а капитальные расходы остались под контролем. Финансовый директор Microsoft Эми Худ заявила, что компания готова привлекать дополнительные средства, когда рыночные условия будут выгодными.

Риски на рынке и стоимость страхования долгов

Размещение бондов станет проверкой настроений инвесторов, которые все больше сомневаются в быстрой окупаемости искусственного интеллекта на фоне высоких процентных ставок. В целом с 2025 года ведущие технологические гиганты США уже ссудили на рынке облигаций 387 миллиардов долларов.

Только разработчики дата-центров и облачные гиганты привлекли в 2026 году более 313 миллиардов долларов — почти втрое больше, чем за 2025 год. Это подтолкнуло глобальные продажи корпоративных бондов до рекордных 6,61 триллиона долларов.

Быстрый рост долгов вызывает тревогу на рынке. Стоимость кредитно-дефолтных свопов (CDS), которыми страхуют риск невыплаты, заметно выросла для компаний с более слабыми рейтингами: для обязательств Meta она составляет 116 базовых пунктов, для Oracle — около 275 пунктов, тогда как для более надежных бумаг Microsoft страховка стоит всего 54 базисных пункта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Microsoft достигла нового исторического рекорда, прибавив 1,4 триллиона долларов к рыночной капитализации и продолжив четырехмесячный биржевой рост.