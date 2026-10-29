BYD заробив $1,5 млрд за квартал: експорт електрокарів перекрив падіння продажів у Китаї

Чистий прибуток китайського виробника електромобілів BYD у третьому кварталі збільшився майже на 30%. Стрімке зростання постачань на зовнішні ринки допомогло компанії компенсувати слабкі продажі всередині Китаю.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані The Financial Times.

За період із липня по вересень чистий прибуток компанії з Шеньчженя зріс на 28% і досяг 1,5 мільярда доларів. Виторг піднявся на 14% — до 33,2 млрд доларів.

Попри зростання показників, обидва результати виявилися помітно нижчими за прогнози аналітиків агенції Bloomberg. Загалом за дев'ять місяців доходи компанії залишилися на рівні минулого року, а річний прибуток трохи знизився через спад продажів у Китаї на початку року.

Слабкий попит удома та подвоєння закордонних продажів

Вихід на зовнішні ринки став для BYD головним пріоритетом. Компанія пропонує порівняно недорогі та сучасні машини, тіснячи класичних світових гігантів рівня Volkswagen та Toyota. Розширювати експорт доводиться через високу конкуренцію в Китаї, скорочення державних субсидій та перевірки влади щодо затримок виплат постачальникам.

За перші дев'ять місяців року продажі компанії показали різноспрямовану динаміку:

загальні світові продажі скоротилися на 4% і склали 3,1 млн авто;

експорт за кордон зріс майже вдвічі та перевищив 1,3 млн машин;

продажі в Європі та Великій Британії підскочили більш ніж удвічі — до 284 тисяч машин, зайнявши 2,7% європейського ринку;

загальний експорт усіх автовиробників Китаю зріс на 67% і склав 8,2 млн штук, що вже перевищило рекорд минулого року;

продажі на внутрішньому ринку Китаю впали більш ніж на 22%, водночас попит на бензинові та дизельні авто впав на третину.

Попри сповільнення темпів зростання, електромобілі та гібриди зараз займають близько двох третин усіх продажів авто в Китаї. Сам BYD утримує лідерство в цьому сегменті з часткою ринку у 22%.

Зміна схеми фінансування та виплата боргів

Через торговельні конфлікти та мита на китайські машини автовиробник почав активно будувати заводи в інших країнах. Одночасно компанія перебуває на етапі серйозної перебудови фінансів і відмовляється від старої практики швидкого зростання коштом затримки оплат постачальникам.

Також виробник активно закриває борги. Чистий грошовий потік від фінансової діяльності пішов у мінус на 23,1 млрд юанів (близько 3,5 млрд доларів). За дев'ять місяців BYD виплатив 16,5 млрд доларів (109,9 млрд юанів) боргу — це майже втричі більше, ніж за той самий період 2025 року, коли виплати склали 36,7 млрд юанів.

В результаті залишок коштів на рахунках скоротився на дві третини — до 4,5 млрд доларів (29,8 млрд юанів), а зобов'язання за векселями до сплати зросли втричі й досягли 11,8 млрд доларів (78,9 млрд юанів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про плани китайського автогіганта BYD суттєво наростити продажі за межами країни. До 2027 року компанія хоче продавати на світовому ринку понад 2,5 млн електромобілів щорічно. Для досягнення цієї мети виробник активно замовляє власні морські судна для перевезення машин і будує нові заводи безпосередньо в інших державах.