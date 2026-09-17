Китайський автогігант BYD планує відкрити чотири заводи в Європі

Китайський автовиробник BYD планує у довгостроковій перспективі запустити чотири виробничі майданчики в Європі. Компанія прагне закріпитися на ринку та відповідати новим регуляторним нормам блоку щодо локалізації виробництва.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Стратегія передбачає створення трьох підприємств зі складання автомобілів і одного заводу з виробництва акумуляторних батарей для електромобілів. За словами радника BYD у Європі Альфредо Альтавілли, масштабне розширення потужностей необхідне для виконання запланованих обсягів продажів і відповідності жорстким правилам Євросоюзу щодо походження продукції.

Купівля проблемних активів і вихід у преміумсегмент

Розширення присутності китайського гіганта відбувається на тлі запровадження Євросоюзом підвищених імпортних мит на електромобілі з КНР та розробки правил "Made in Europe", які стимулюють автовиробників переносити виробничі лінії в регіон:

Переговори про поглинання: BYD веде консультації з урядами та європейськими конкурентами щодо викупу недозавантажених потужностей у Франції, Іспанії та Італії. Водночас Італію наразі розглядають лише як запасний варіант через пошук вигідніших умов рентабельності;

Рекордна виручка: на тлі цінових війн усередині Китаю закордонні доходи концерну в першому півріччі вперше перевищили виручку на домашньому ринку завдяки стрибку попиту в країнах ЄС;

Преміальні бренди: паралельно з розширенням конвеєрів компанія розпочала виведення на ринок Європи своєї люксової лінійки Denza, відкривши перші шоуруми в Парижі та Турині;

Труднощі в Угорщині: перший європейський завод бренду в Угорщині вже зіткнувся з пильною увагою регуляторів через скарги на порушення трудових прав субпідрядниками, хоча компанія заявляє про суворе дотримання норм.

Нагадаємо, ЄС закликав Китай добровільно обмежити експорт гібридних автомобілів. Європейський Союз запропонував Пекіну зменшити обсяги постачань гібридів до 15% ринку, щоб запобігти деіндустріалізації власного автопрому та уникнути торговельної війни.