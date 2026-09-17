У Європі прогнозується різке падіння врожаю картоплі: ціни на овоч підуть вгору

Навесні 2026 року фермери північно-західної Європи скоротили посівні площі картоплі на 13,7% — до 521,5 тис. гектарів. Через літню спеку і посуху валовий збір продовольчої картоплі в регіоні оцінюється до 20,695 млн тонн. Це на 25,4% нижче ніж торік.

Як пише Dilo, про це повідомляє FreshPlaza.

Ситуація в ключових країнах

Середня урожайність очікується на рівні 40,5 т/га, що на 13,9% менше порівняно з минулим роком. Зокрема, у Німеччині валовий збір оцінюють у 7,550 млн тонн, у Франції — 6,485 млн тонн, у Бельгії — 3,431 млн тонн, а в Нідерландах — 3,229 млн тонн.

Негода та відсутність достатньої кількості опадів у липні й серпні негативно позначилися на посівтах майже у всьому регіоні, за винятком північної Німеччини та окремих районів Нідерландів.

Навіть на зрошуваних полях розвиток культури суттєво постраждав, а додаткову загрозу становлять шкідники та хвороби.

Нові вимоги ринку

Деяким виробникам, особливо у Бельгії та Франції, буде важко виконати контрактні обсяги постачання через менші розміри та коротші бульби.

Експерти закликають переробників і торговців проявляти більшу гнучкість до специфікацій продукції.

Водночас попит на свіжу картоплю у південній та східній Європі залишається високим, а Велика Британія також потребуватиме імпорту через власні втрати врожаю, через що нова ринкова кампанія буде коротшою, ніж зазвичай.

Нагадаємо, в Україні триває сезонне здешевлення картоплі. Через масове збирання нового врожаю фермери збільшили пропозицію продукції, що вже призвело до зниження відпускних цін у середньому на 15% за тиждень.