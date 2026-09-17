Через тривоги у кінотеатрах Multiplex скасували 68% сеансів

Тривалі повітряні тривоги суттєво дестабілізують роботу кінотеатрів у столиці та по всій країні. У київських кінотеатрах мережі Multiplex за перші 11 днів вересня із 2 613 запланованих показів відбулися лише 32%, решта були скасовані через постійні тривоги. В цілому по цій мережі по всій країні заплановано 6 354 сеансів, з яких відбулося близько 42%.

Про це Dilo повідомили в компанії.

У липні в кінотеатрах мережі Multiplex через безпекову ситуацію було скасовано 438 сеансів, у серпні цей показник зріс до 1 490.

Всього в Україні майже 300 компаній, які мають ліцензію на показ кінофільмів, більшу частину ринку ділять близько десятка компаній. Найбільша з них — мережа Multiplex, яка налічує 27 кінотеатрів.

Збільшення обстрілів та тривог суттєво змінило і поведінку глядачів. Люди дедалі рідше планують похід у кіно за кілька днів наперед, а більшість квитків купують безпосередньо в день показу або за годину-дві до сеансу.

У пресслужбі Multiplex зазначають, що глядачі дедалі частіше обирають денні та ранні вечірні покази, аби мати більше часу на повернення додому до початку комендантської години.

"Також спостерігається відкладений ефект: через регулярні та тривалі тривоги у частини аудиторії формується очікування, що сеанс буде перервано, тому вони взагалі відкладають візит до кінотеатру", — додали в компанії.

Окрім вимушених зупинок роботи через тривоги, торговельна інфраструктура України зазнає і прямих атак з боку ворога. Лише за останній місяць від обстрілів потерпіли ТРЦ «Мануфактура» у Сумах (пошкоджено фасад та конструкції), ТРК City Mall у Запоріжжі (пожежа на понад 700 кв. м) та ТРК Sun Gallery у Кривому Розі (масштабна пожежа через влучання БпЛА).

Торговельний центр "Гулівер" у Павлограді, “Амстор” у Запоріжжі також припинили роботу після російського удару 10 та 11 вересня. Збитки галузі Українська рада торгових центрів (УРТЦ) станом на серпень 2026 року приблизно оцінює у понад 3,23 млрд грн.

Нагадаємо, з 10 вересня низка київських ТРЦ, серед яких Dream, Retroville, River Mall та Victoria Gardens, перейшли на новий режим роботи. Згідно з постановою Кабміну №1092 вони продовжують працювати при «жовтому» рівню повітряної загрози і зачиняються лише під час «червоного».

Водночас деякі об'єкти зберегли власні безпекові правила: ЦУМ повністю припиняє роботу за будь-якої тривоги, тоді як в Ocean Plaza під час загроз продовжують працювати мінус перший поверх та паркінг у форматі укриття.