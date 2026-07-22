Multiplex оцінила збитки від війни у понад $20 млн: мережа втратила три кінотеатри

Мережа кінотеатрів Multiplex від початку повномасштабної війни зазнала понад 20 млн доларів збитків через руйнування, спричинені російською агресією. Загалом пошкоджень зазнали дев'ять кінотеатрів мережі, три з яких втрачено безповоротно.

Про це Delo.ua повідомив СЕО мережі Multiplex Роман Романчук.

За його словами, повністю втрачено кінотеатри у Маріуполі, Запоріжжі та Кривому Розі. У Запоріжжі кінотеатр був знищений після трьох прямих влучань російських ракет у торговельно-розважальний центр.

Водночас ситуація у Кривому Розі не пов'язана з бойовими руйнуваннями. Кінотеатр із початку повномасштабної війни залишався зачиненим через безпекові ризики, а згодом компанія вирішила відмовитися від проєкту через неможливість домовитися з орендодавцем про нові умови роботи.

"За умов комендантської години та повітряних тривог кінотеатр втрачає близько 23% операційного часу. За довоєнної моделі оренди працювати економічно було неможливо, тому ми ухвалили рішення вийти з цього проєкту", — пояснив Романчук.

Кінотеатр у Херсоні також не працює з перших днів вторгнення, однак у Multiplex не вважають його остаточно втраченим. За словами керівника мережі, приміщення кінотеатру постраждало незначно, однак сам торговельний центр зазнав серйозних руйнувань, а безпекова ситуація поки не дозволяє відновити роботу.

Шість кінотеатрів уже відновили, мережа продовжує розширення

Із дев'яти пошкоджених кінотеатрів компанія вже відновила шість. Знову працюють локації у київських ТРЦ Retroville та Lavina Mall, одеському Riviera, а також харківських Nikolsky і Дафі.

Попри втрати, мережа продовжує розширюватися. За час повномасштабної війни Multiplex відкрила новий кінотеатр в Ужгороді та збільшила кількість залів у вже діючих локаціях.

Наразі мережа налічує 27 кінотеатрів та 171 кінозал. За підсумками 2026 року компанія очікує зростання доходів приблизно на 15% у гривневому вимірі за умови збереження поточної безпекової та економічної ситуації.

Нагадаємо, увечері 20 липня російські війська атакували Суми ударними безпілотниками. Внаслідок одного з влучань спалахнула масштабна пожежа в торговельному центрі "Епіцентр". Через повторні атаки дронів рятувальники були змушені проводити гасіння з урахуванням безпекової ситуації, тож ліквідація пожежі тривала всю ніч. Унаслідок удару будівлю торговельного центру, що працювала в Сумах майже 12 років і мала площу понад 23 тис. кв. м, було знищено вщент.