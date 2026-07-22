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Multiplex оцінила збитки від війни у понад $20 млн: мережа втратила три кінотеатри

Multiplex
Через російську агресію мережа Multiplex повністю втратила три кінотеатри — у Маріуполі, Запоріжжі та Кривому Розі. Фото надане спікером.

Мережа кінотеатрів Multiplex від початку повномасштабної війни зазнала понад 20 млн доларів збитків через руйнування, спричинені російською агресією. Загалом пошкоджень зазнали дев'ять кінотеатрів мережі, три з яких втрачено безповоротно.

Про це Delo.ua повідомив СЕО мережі Multiplex Роман Романчук.

За його словами, повністю втрачено кінотеатри у Маріуполі, Запоріжжі та Кривому Розі. У Запоріжжі кінотеатр був знищений після трьох прямих влучань російських ракет у торговельно-розважальний центр.

Водночас ситуація у Кривому Розі не пов'язана з бойовими руйнуваннями. Кінотеатр із початку повномасштабної війни залишався зачиненим через безпекові ризики, а згодом компанія вирішила відмовитися від проєкту через неможливість домовитися з орендодавцем про нові умови роботи.

"За умов комендантської години та повітряних тривог кінотеатр втрачає близько 23% операційного часу. За довоєнної моделі оренди працювати економічно було неможливо, тому ми ухвалили рішення вийти з цього проєкту", — пояснив Романчук.

Кінотеатр у Херсоні також не працює з перших днів вторгнення, однак у Multiplex не вважають його остаточно втраченим. За словами керівника мережі, приміщення кінотеатру постраждало незначно, однак сам торговельний центр зазнав серйозних руйнувань, а безпекова ситуація поки не дозволяє відновити роботу.

Шість кінотеатрів уже відновили, мережа продовжує розширення 

Із дев'яти пошкоджених кінотеатрів компанія вже відновила шість. Знову працюють локації у київських ТРЦ Retroville та Lavina Mall, одеському Riviera, а також харківських Nikolsky і Дафі.

Попри втрати, мережа продовжує розширюватися. За час повномасштабної війни Multiplex відкрила новий кінотеатр в Ужгороді та збільшила кількість залів у вже діючих локаціях.

Наразі мережа налічує 27 кінотеатрів та 171 кінозал. За підсумками 2026 року компанія очікує зростання доходів приблизно на 15% у гривневому вимірі за умови збереження поточної безпекової та економічної ситуації.

Нагадаємо, увечері 20 липня російські війська атакували Суми ударними безпілотниками. Внаслідок одного з влучань спалахнула масштабна пожежа в торговельному центрі "Епіцентр". Через повторні атаки дронів рятувальники були змушені проводити гасіння з урахуванням безпекової ситуації, тож ліквідація пожежі тривала всю ніч. Унаслідок удару будівлю торговельного центру, що працювала в Сумах майже 12 років і мала площу понад 23 тис. кв. м, було знищено вщент. 

Автор:
Олена Черкасець