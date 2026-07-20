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Внаслідок російського удару було знищено склад WOG

Внаслідок російського удару було знищено склад WOG
Внаслідок російського удару було знищено склад WOG

19 липня внаслідок російських ракетних ударів було знищено склад мережі автозаправних станцій WOG.

Як пише Delo.ua, про це повідомив СЕО WOG та ексміністр інфраструктури Андрій Пивоварський

"Складу у нас більше немає. Матеріальні та фінансові втрати – значні. Але найголовніше – жодна людина не загинула. Усі вийшли на зв'язок", – написав він. 

Пивоварський закликав поставитися з розумінням, якщо найближчими днями в окремих магазинах мережі тимчасово може бути відсутня частина товарів.

"Ми вже працюємо над тим, щоб наслідки цієї ситуації були для наших клієнтів мінімальними", –додав СЕО WOG.

Нагадаємо, за останні місяці від масованих російських атак на паливну інфраструктуру в Україні пошкоджень зазнали близько 200 автозаправних станцій, тому графік їхньої роботи зазнає скорочень, а сервісна складова у небезпечних зонах тимчасово зникне. 

Автор:
Світлана Манько