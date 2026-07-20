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В результате российского удара был уничтожен склад WOG

В результате российского удара был уничтожен состав WOG
В результате российского удара был уничтожен состав WOG

19 июля в результате российских ракетных ударов был уничтожен состав сети автозаправочных станций WOG.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил СЕО WOG и экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

"Склада у нас больше нет. Материальные и финансовые потери – значительны. Но самое главное – ни один человек не погиб. Все вышли на связь", – написал он.

Пивоварский призвал отнестись с пониманием, если в ближайшие дни в отдельных магазинах сети временно может отсутствовать часть товаров.

"Мы уже работаем над тем, чтобы последствия этой ситуации были для наших клиентов минимальными", – добавил СЕО WOG.

Напомним, за последние месяцы от массированных российских атак на топливную инфраструктуру в Украине повреждения получили около 200 автозаправочных станций, поэтому график их работы испытывает сокращения, а сервисная составляющая в опасных зонах временно исчезнет.

Автор:
Светлана Манько