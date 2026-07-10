Близько 200 АЗС постраждали від ударів Росії: які зміни чекають паливний ринок

За останні місяці від масованих російських атак на паливну інфраструктуру в Україні пошкоджень зазнали близько 200 автозаправних станцій, тому графік їхньої роботи зазнає скорочень, а сервісна складова у небезпечних зонах тимчасово зникне.

Як пише Delo.ua, про це повідомив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн на своїй сторінці в Facebook.

"Дуже важкий початок липня для всієї країни і для ринку пального зокрема. АЗС запевнили, що продовжать роботу, адже потроху адаптувались до нових реалій. Але графік роботи буде вочевидь змінений (скорочений), а сервісна складова у небезпечних зонах тимчасово зникне. Не час зараз пити каву/чай на АЗС. Новий час потребує також дисципліни й планування від споживачів. Чим менше разів і чим менше часу ви будете перебувати на АЗС, тим краще", – наголосив експерт.

Куюн повідомив, що втрати АЗС є у всіх мереж, серед яких:

ОККО – 4 нафтобази та 8 АЗК,

WOG – 22 об’єкти,

«Укрнафта» – 12.

Експерт зазначає, що питання з доставкою залишається відкритим, адже російська армія відкрила полювання на бензовози. Водночас від ідеї пересувних АЗС в Україні поки що відмовилися. Проте натомість з’являються ще два нововведення: спиртовмісний бензин та МЗНН.

"На тлі масованих атак по АЗС наміри уряду терміново запускати в дію закон про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів (МЗНН) виглядають відверто незрозуміло. Тим більше, що за втрати інфраструктури та пального держава ніякої компенсації не передбачає, тобто везіть та зберігайте на свій страх і ризик", – підкреслив Куюн.

Він нагадав, що паливний ринок гідно пройшов дві кризи – навесні 2022 і 2026 років – без нормативу по запасам, а за рахунок диверсифікації і гнучкої логістики.

Удари Росії по АЗС

Російські війська змінили тактику і почали системно випалювати українські АЗС.

Наприкінці червня СЕО WOG та ексміністр інфраструктури Андрій Пивоварський зазначив, що за останні два місяці в Україні через російські удари згоріло понад 150 автозаправних комплексів. Він додав, що майже щотижня атак зазнають нафтобази та інші об’єкти паливної інфраструктури.

При цьому проблем із паливом, як зараз у Росії через українські удари, немає через диверсифікований паливний ринок, десятки постачальників, різні маршрути імпорту та розгалужену логістику.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомляв, що в Україні відсутній дефіцит палива для цивільного сектору. Вітчизняний ринок повністю забезпечений ресурсом, імпортні контракти виконуються, а логістичні ланцюжки працюють у штатному режимі.

Як паливний ринок адаптується до нових ударів, чому стаціонарний захист не працює проти дронів і як застарілі норми закону заважають запустити мобільні заправки там, де вони життєво необхідні, читайте в матеріалі Delo.ua.