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Росіяни вдарили по торговому центру "Епіцентр" у Сумах: виникла масштабна пожежа (ВІДЕО)

пожежа
Пожежа через влучання у торговому центрі Сум. Фото: "Суспільне Суми"

Російська армія ввечері 20 липня вдарила по Сумах дронами. Внаслідок цього сталося масштабне займання торговельного центру "Епіцентр".

Як пише Delo.ua, про це повідомляють начальник Сумської ОВА Олег Григоров, "Суспільне" та "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що внаслідок одного з ударів по Сумам виникла масштабна пожежа на території торговельного центру. Будівля зазнала значних руйнувань.

Ліквідація пожежі в торговому центрі ускладнена через постійні повторні атаки, написав Григоров. Російські безпілотники продовжують перебувати над місцем удару, створюючи пряму загрозу для рятувальників та інших служб. Тому роботи проводять лише з урахуванням безпекової ситуації.

 У пресслужбі "Епіцентру" підтвердили, що торговий центр у Сумах постраждав внаслідок авіаудару РФ.

"Торговий центр у Сумах справді горить. Пожежа масштабна. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. На місці працює ДСНС", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії.

За інформацією місцевих джерел, удару по "Епіцентру" завдано FPV-дрону.

Додамо, у лютому внаслідок атаки безпілотників у Запоріжжі також горів торговий центр  "Епіцентр".

А у липні минулого року у Дніпрі через атаку РФ було знищено магазин "Епіцентру" площею понад 11 000 м².

Автор:
Світлана Манько