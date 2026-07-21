- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Россияне ударили по торговому центру "Эпицентр" в Сумах: возник масштабный пожар (ВИДЕО)
Российская армия вечером 20 июля ударила по Сумам дронами. В результате произошло масштабное возгорание торгового центра "Эпицентр".
Как пишет Delo.ua, об этом сообщают начальник Сумской ОВА Олег Григоров, " Общественное " и " Интерфакс-Украина ".
Отмечается, что в результате одного из ударов по Сумам произошел масштабный пожар на территории торгового центра. Здание потерпело значительные разрушения.
Ликвидация пожара в торговом центре осложнена из-за постоянных повторных атак, написал Григоров. Российские беспилотники продолжают находиться над местом удара, создавая прямую угрозу спасателям и другим службам. Поэтому работы производятся только с учетом ситуации безопасности.
В пресс-службе "Эпицентра" подтвердили, что торговый центр в Сумах пострадал в результате авиаудара РФ.
"Торговый центр в Сумах действительно горит. Пожар масштабный. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работает ГСЧС", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании.
По информации местных источников, удар по "Эпицентру" нанесен FPV-дрону.
Добавим, в феврале в результате атаки беспилотников в Запорожье также горел торговый центр "Эпицентр" .
А в июле прошлого года в Днепре из-за атаки РФ был уничтожен магазин "Эпицентра" площадью более 11 000 м².