Россияне ударили по торговому центру "Эпицентр" в Сумах: возник масштабный пожар (ВИДЕО)

Российская армия вечером 20 июля ударила по Сумам дронами. В результате произошло масштабное возгорание торгового центра "Эпицентр".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают начальник Сумской ОВА Олег Григоров, " Общественное " и " Интерфакс-Украина ".

Отмечается, что в результате одного из ударов по Сумам произошел масштабный пожар на территории торгового центра. Здание потерпело значительные разрушения.

Ликвидация пожара в торговом центре осложнена из-за постоянных повторных атак, написал Григоров. Российские беспилотники продолжают находиться над местом удара, создавая прямую угрозу спасателям и другим службам. Поэтому работы производятся только с учетом ситуации безопасности.

В пресс-службе "Эпицентра" подтвердили, что торговый центр в Сумах пострадал в результате авиаудара РФ.

"Торговый центр в Сумах действительно горит. Пожар масштабный. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работает ГСЧС", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании.

По информации местных источников, удар по "Эпицентру" нанесен FPV-дрону.

Добавим, в феврале в результате атаки беспилотников в Запорожье также горел торговый центр "Эпицентр" .

А в июле прошлого года в Днепре из-за атаки РФ был уничтожен магазин "Эпицентра" площадью более 11 000 м².