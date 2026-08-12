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Цена нефти на 12 августа – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть
Цены на нефть в среду, 12 августа, выросли / Depositphotos

Цены на нефть в среду, 12 августа, выросли, поскольку сомнения в мирном соглашении между США и Ираном и нападения на два судна усилили беспокойство по поводу перебоев с поставками на Ближний Восток, хотя данные отрасли показали рост запасов американской сырой нефти.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 12 августа

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $89,66 + 0,84%
WTI $83,92 + 0,87%
Urals $81,87 + 0.97%

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 75 центов, или 0,84%, до 89,66 доллара за баррель, в то время как американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 72 цента, или 0,87%, до 83,92 доллара. Оба контракта выросли более чем на 1 доллар раньше за сессию.

Это произошло после роста во вторник более чем на 1 доллар, что явилось самым высоким показателем закрытия обоих контрактов с 31 июля.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, главными драйверами рынка стали усиление геополитического напряжения вокруг переговоров между Вашингтоном и Тегераном, а также новые инциденты с судами на ключевых морских маршрутах.

Беспокойство по поводу возможных перебоев с поставкой нефти с Ближнего Востока перевесило даже данные о росте запасов сырья в США.

Оптимизм по скорому мирному соглашению между США и Ираном начал угасать после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул новое требование к Тегерану — выплатить компенсации жертвам войн, нападений и протестов.

Со своей стороны, чиновник по безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что стратегически важный Ормузский пролив будет оставаться закрытым, если Вашингтон не выполнит условия Тегерана — в частности, по возвращению замороженных активов и прекращению конфликтов в регионе.

Дополнительное давление на рынок оказали отдельные сообщения США и йеменских хуситов о нападениях на суда в Ормужском и Баб-эль-Мандебском проливах, что снова поставило под угрозу стабильность глобальной логистики энергоносителей.

Напомним, благодаря ситуации на Ближнем Востоке оптовые цены на топливо в Украине снижаются, хотя жатва и сложные логистические условия сдерживают рынок. Delo.ua проанализировало стоимость бензина, дизеля и автогаза на этой неделе.

Автор:
Татьяна Бессараб

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