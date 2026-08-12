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Цена нефти на 12 августа – цена на нефть Brent, WTI, Urals
Цены на нефть в среду, 12 августа, выросли, поскольку сомнения в мирном соглашении между США и Ираном и нападения на два судна усилили беспокойство по поводу перебоев с поставками на Ближний Восток, хотя данные отрасли показали рост запасов американской сырой нефти.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .
Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 12 августа
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|$89,66
|+ 0,84%
|WTI
|$83,92
|+ 0,87%
|Urals
|$81,87
|+ 0.97%
Фьючерсы на нефть Brent выросли на 75 центов, или 0,84%, до 89,66 доллара за баррель, в то время как американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 72 цента, или 0,87%, до 83,92 доллара. Оба контракта выросли более чем на 1 доллар раньше за сессию.
Это произошло после роста во вторник более чем на 1 доллар, что явилось самым высоким показателем закрытия обоих контрактов с 31 июля.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, главными драйверами рынка стали усиление геополитического напряжения вокруг переговоров между Вашингтоном и Тегераном, а также новые инциденты с судами на ключевых морских маршрутах.
Беспокойство по поводу возможных перебоев с поставкой нефти с Ближнего Востока перевесило даже данные о росте запасов сырья в США.
Оптимизм по скорому мирному соглашению между США и Ираном начал угасать после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул новое требование к Тегерану — выплатить компенсации жертвам войн, нападений и протестов.
Со своей стороны, чиновник по безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что стратегически важный Ормузский пролив будет оставаться закрытым, если Вашингтон не выполнит условия Тегерана — в частности, по возвращению замороженных активов и прекращению конфликтов в регионе.
Дополнительное давление на рынок оказали отдельные сообщения США и йеменских хуситов о нападениях на суда в Ормужском и Баб-эль-Мандебском проливах, что снова поставило под угрозу стабильность глобальной логистики энергоносителей.
Напомним, благодаря ситуации на Ближнем Востоке оптовые цены на топливо в Украине снижаются, хотя жатва и сложные логистические условия сдерживают рынок. Delo.ua проанализировало стоимость бензина, дизеля и автогаза на этой неделе.