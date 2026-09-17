Nike, Adidas, Puma та Gucci: у Миколаєві штампували підробки відомих світових брендів

У Миколаєві правоохоронці припинили діяльність масштабного підпільного виробництва, де під виглядом продукції відомих світових брендів масово виготовляли контрафактний одяг.

Про це пише Dilo з посиланням на Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Незаконну діяльність закрили детективи Бюро економічної безпеки, а організатору схеми вже повідомили про підозру. Загальна вартість вилученої підробки та обладнання перевищує 50 млн грн.

Як працював підпільний цех

Слідство встановило, що організатор налагодив повний цикл виробництва та збуту у орендованих складських приміщеннях Миколаєва спортивного взуття, білизни та шкарпеток із логотипами Reebok, Nike, New Balance, Adidas, Puma, Salomon, Gucci, Versace, Lacoste, Armani, Hugo Boss, Levi's, Columbia, Tommy Hilfiger та інших світових гігантів.

Там встановили майже 130 одиниць спеціального обладнання, на якому наносили логотипи світових марок на одяг. Готову продукцію гуртовими партіями відправляли до різних регіонів України, зокрема продавали на ринку "7-й кілометр" на Одещині.

Через відсутність легальних витрат на ліцензування підробки реалізовували за цінами, набагато нижчими за оригінали.

Мільйонні збитки

Під час перших слідчих дій детективи виявили понад 60 тис. одиниць готового контрафакту. Експертиза підтвердила, що правовласникам брендів завдано понад 11 млн грн збитків.

Під час повторних обшуків у Миколаївській та Одеській областях силовики вилучили ще понад 360 тис. одиниць товарів, а також додаткові 28 одиниць обладнання.

Організатору інкримінують ч. 3 ст. 229 КК України. Наразі слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні до незаконної схеми особи. Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено судом.

Нагадаємо, раніше детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ліквідували масштабне виробництво та збут підробленої продукції відомих світових брендів. Організатору та сімом спільникам уже повідомлено про підозру через контрафакт на суму понад 98 мільйонів гривень.