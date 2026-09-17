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Дата публикации

Nike, Adidas, Puma и Gucci: в Николаеве штамповали подделки известных мировых брендов

Nike, Adidas, Puma, Gucci и другие мировые бренды производились в Николаеве.
Nike, Adidas, Puma, Gucci и другие мировые бренды производились в Николаеве. / БЄБ

В Николаеве правоохранители прекратили деятельность масштабного подпольного производства, где под видом продукции известных мировых брендов массово производили контрафактную одежду.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на Бюро экономической безопасности (БЭБ) .

Незаконную деятельность закрыли детективы Бюро экономической безопасности, а организатору схемы уже сообщили о подозрении. Общая стоимость изъятого подлога и оборудования превышает 50 млн грн.

Как работал подпольный цех

Следствие установило, что организатор наладил полный цикл производства и сбыта в арендованных складских помещениях Николаева спортивной обуви, белья и носков с логотипами Reebok, Nike, New Balance, Adidas, Puma, Salomon, Gucci, Versace, Lacoste, Armani, Hugo Boss и Lev гигантов.

Там установили около 130 единиц специального оборудования, на котором наносили логотипы мировых марок на одежду. Готовую продукцию оптовыми партиями отправляли в разные регионы Украины, в частности продавали на рынке "7-й километр" в Одесской области.

Из-за отсутствия легальных расходов на лицензирование подделки реализовывали по ценам, намного ниже оригиналов.

Фото 2 — Nike, Adidas, Puma и Gucci: в Николаеве штамповали подделки известных мировых брендов

Миллионный ущерб

В ходе первых следственных действий детективы обнаружили более 60 тыс. единиц готового контрафакта. Экспертиза подтвердила, что правообладателям брендов нанесено более 11 млн грн убытков.

Во время повторных обысков в Николаевской и Одесской областях силовики изъяли более 360 тыс. единиц товаров, а также дополнительные 28 единиц оборудования.

Организатору инкриминируют ч. 3 ст. 229 УК Украины. Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие причастные к незаконной схеме лица. Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана судом.

Фото 3 — Nike, Adidas, Puma и Gucci: в Николаеве штамповали подделки известных мировых брендов

Напомним, ранее детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области ликвидировали масштабное производство и сбыт поддельной продукции известных мировых брендов. Организатору и семи сообщникам уже сообщено о подозрении из-за контрафакта на сумму более 98 миллионов гривен.

Автор:
Татьяна Бессараб

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