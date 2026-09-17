Nike, Adidas, Puma и Gucci: в Николаеве штамповали подделки известных мировых брендов

В Николаеве правоохранители прекратили деятельность масштабного подпольного производства, где под видом продукции известных мировых брендов массово производили контрафактную одежду.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на Бюро экономической безопасности (БЭБ) .

Незаконную деятельность закрыли детективы Бюро экономической безопасности, а организатору схемы уже сообщили о подозрении. Общая стоимость изъятого подлога и оборудования превышает 50 млн грн.

Как работал подпольный цех

Следствие установило, что организатор наладил полный цикл производства и сбыта в арендованных складских помещениях Николаева спортивной обуви, белья и носков с логотипами Reebok, Nike, New Balance, Adidas, Puma, Salomon, Gucci, Versace, Lacoste, Armani, Hugo Boss и Lev гигантов.

Там установили около 130 единиц специального оборудования, на котором наносили логотипы мировых марок на одежду. Готовую продукцию оптовыми партиями отправляли в разные регионы Украины, в частности продавали на рынке "7-й километр" в Одесской области.

Из-за отсутствия легальных расходов на лицензирование подделки реализовывали по ценам, намного ниже оригиналов.

Миллионный ущерб

В ходе первых следственных действий детективы обнаружили более 60 тыс. единиц готового контрафакта. Экспертиза подтвердила, что правообладателям брендов нанесено более 11 млн грн убытков.

Во время повторных обысков в Николаевской и Одесской областях силовики изъяли более 360 тыс. единиц товаров, а также дополнительные 28 единиц оборудования.

Организатору инкриминируют ч. 3 ст. 229 УК Украины. Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие причастные к незаконной схеме лица. Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана судом.

Напомним, ранее детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области ликвидировали масштабное производство и сбыт поддельной продукции известных мировых брендов. Организатору и семи сообщникам уже сообщено о подозрении из-за контрафакта на сумму более 98 миллионов гривен.