В Украине отменили упрощение маркировки пищи и кормов: что должно быть отмечено на этикетках

С 1 октября 2026 года в Украине прекратят действовать временные упрощения маркировки пищевых продуктов и кормов, которые ввели после начала полномасштабного вторжения России. Операторы рынка должны снова полностью соблюдать требования законодательства.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Госпродпотребслужба.

Соответствующие изменения предусматривает постановление Кабинета министров Украины от 29 июля 2026 года №980.

Что будет на этикетках

Правительство отменило ряд постановлений, принятых в 2022 году, которые предусматривали временные исключения для маркировки в условиях военного положения .

Со следующего месяца на пищевых продуктах должна быть полная обязательная информация, предусмотренная Законом Украины "Об информации для потребителей о пищевых продуктах".

В частности, на этикетке должны указываться:

название продукта;

состав;

информация об аллергенах;

количество продукта;

срок годности;

условия хранения;

питательная ценность;

другие сведения, предусмотренные законодательством.

Информация на упаковке должна быть точной и достоверной и не должна вводить потребителя в заблуждение.

Относительно кормов операторы рынка также должны обеспечивать маркировку в соответствии с требованиями законодательства в сфере безопасности и гигиены кормов.

"Операторам рынка необходимо заблаговременно проверить маркировку продукции, производимой или ввозимой в Украину, и привести ее в соответствие с действующими требованиями", — отметили в Госпродпотребслужбе.

Ранее сообщалось, что с сентября в Украине приступит к работе Государственный реестр ГМО, который откроет путь к легальному обращению генетически модифицированных организмов. Он станет единственной цифровой базой данных, интегрированной с нормами ЕС.