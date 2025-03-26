Маркировка пищевых продуктов: на что потребителям следует обратить внимание

Правильная маркировка позволяет потребителям осуществлять обоснованный выбор, а также способствует доверию к производителям. Продукты – это то, что мы едим, поэтому нужно тщательно следить за их качеством.

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Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как отметили в ведомстве, на каждом пищевом продукте должна содержаться следующая информация:

название пищевого продукта;

список ингредиентов; любые ингредиенты или вспомогательные материалы для переработки, вызывающие аллергические реакции или непереносимость;

количество пищевого продукта в установленных единицах измерения;

минимальный срок годности или дата "применить до";

любые особые условия хранения и/или условия использования (при необходимости);

наименование и местонахождение оператора рынка пищевых продуктов, ответственного за информацию о пищевом продукте, а для импортируемых пищевых продуктов – наименование и местонахождение импортера;

пищевых продуктов – наименование и местонахождение импортера; страна происхождения или место происхождения;

инструкции по использованию – в случае если отсутствие таких инструкций затрудняет надлежащее использование пищевого продукта;

информация о питательной ценности пищевого продукта;

обозначение, идентифицирующее партию, к которой относится пищевой продукт.

Помимо указанного списка некоторых видов продуктов производители должны предоставлять еще дополнительную информацию. Например, для напитков с содержанием этилового спирта свыше 1,2% объемных единиц — фактическое содержание спирта в напитке.

Также, если продукт содержит, состоит или произведен из генетически модифицированных организмов, маркировка пищевого продукта должна включать отметку "с ГМО".

Особое внимание следует уделять детскому питанию. В таких товарах наряду с названием продукта указывается возраст ребенка, с которого он может употреблять такой продукт.

На этикетке мясных продуктов и мясных полуфабрикатов в форме порезанного или порционного мяса, тушь или их частей должна включать информацию о наличии добавленной воды, если добавленная вода составляет более 5% от массы готового продукта. Эти требования распространяются и на рыбные продукты и готовые рыбные продукты в форме кусков, порций, филе или целого рыбного продукта.

Напомним, Мин обороны внедряет новую систему контроля за поставкой консервированной продукции для Вооруженных сил. Теперь все поставки будут происходить только после лабораторного контроля, а их учет будет осуществляться в ИТ-системе DOT-Chain.